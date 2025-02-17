Фонд гарантирования вкладов взял на себя ликвидацию КСГ Банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц отозвал полномочия ликвидатора ПАО "КСГ банк" и с 15 февраля 2025 года будет самостоятельно осуществлять ликвидацию учреждения.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Отмечается, что исполнительная дирекция Фонда 13 февраля приняла решение №159, которым отозвала полномочия ликвидатора банка, ранее делегированные Ирине Белой.

Теперь ликвидационные процедуры будет проводить непосредственно Фонд вплоть до завершения регистрации прекращения банка в Едином государственном реестре.

"Личный прием граждан по вопросам ликвидации ПАО "КСГ БАНК" будет осуществляться заместителем директора-распорядителя Фонда Оленчиком Андреем Ярославовичем каждую рабочую пятницу с 10 до 11 часов 30 минут по адресу: ул. Сечевых Стрельцов, д. 17, г. Киев", — говорится в .

Напомним, ФГВФЛ начал ликвидацию банка еще 30 августа 2016 года, и она должна была продолжаться до 30 августа 2018 года включительно. Ликвидатором учреждения была назначена Татьяна Горбатюк. В преддверии этого решения Национальный банк Украины принял постановление об отзыве банковской лицензии и ликвидации "КСГ Банка".

Известно, что основными акционерами банка были Сергей и Ксения Касьяновы, владевшие по 33,46% акций, а также Александр Шепелев, доля которого составила 16,39%.

Шепелев известен своей причастностью к ряду громких дел. В ночь на 6 июля 2014 года он скрылся из больницы скорой помощи вместе с конвоиром, находясь там после экстрадиции и содержания под стражей. Его уголовное преследование началось еще в 2012 году. Бывший депутат обвинялся в хищении более 220 миллионов гривен "Родовид Банка" во времена премьерства Юлии Тимошенко, а также в совместной с бизнесменом Павлом Борулько организации хищения более 315 миллионов гривен государственных средств рефинансирования Нацбанка в 2009 году.

Шепелев отрицал все обвинения, однако МВД Украины объявило его в международный розыск по подозрению в покушении на убийство и финансовых махинациях. Кроме того, он фигурировал в расследовании убийства главы наблюдательного совета "АвтоКразБанка" Сергея Кириченко в 2003 году и покушения на жизнь бывшего акционера "Родовид Банка" Сергея Дядечко.

Шепелев дважды избирался в Верховную Раду по спискам БЮТ, но в 2010 году покинул фракцию и присоединился к Партии регионов, откуда также вышел. На парламентских выборах 2012 баллотировался как самовыдвиженец по мажоритарному округу в Винницкой области, однако не одержал победы.

В конце марта 2014 года Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде двухмесячного ареста. 20 марта 2015 года Шепелев был задержан в России.

Добавим, ФГВФЛ расширил список банков-агентов, через которые осуществляется выплата средств клиентам ликвидированных банков, до 15 учреждений. К подключенным к Автоматизированной системе выплатам банков-агентов Фонда присоединились АО "АБ "Радабанк" и АО "А-Банк".