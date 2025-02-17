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Фонд гарантирования вкладов взял на себя ликвидацию КСГ Банка

Фонд гарантирования вкладов взял на себя ликвидацию КСГ Банка
Ликвидационные процедуры будет проводить непосредственно Фонд

Фонд гарантирования вкладов физических лиц отозвал полномочия ликвидатора ПАО "КСГ банк" и с 15 февраля 2025 года будет самостоятельно осуществлять ликвидацию учреждения.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Отмечается, что исполнительная дирекция Фонда 13 февраля приняла решение №159, которым отозвала полномочия ликвидатора банка, ранее делегированные Ирине Белой.

Теперь ликвидационные процедуры будет проводить непосредственно Фонд вплоть до завершения регистрации прекращения банка в Едином государственном реестре.

"Личный прием граждан по вопросам ликвидации ПАО "КСГ БАНК" будет осуществляться заместителем директора-распорядителя Фонда Оленчиком Андреем Ярославовичем каждую рабочую пятницу с 10 до 11 часов 30 минут по адресу: ул. Сечевых Стрельцов, д. 17, г. Киев", — говорится в .

Напомним, ФГВФЛ начал ликвидацию банка еще 30 августа 2016 года, и она должна была продолжаться до 30 августа 2018 года включительно. Ликвидатором учреждения была назначена Татьяна Горбатюк. В преддверии этого решения Национальный банк Украины принял постановление об отзыве банковской лицензии и ликвидации "КСГ Банка".

Известно, что основными акционерами банка были Сергей и Ксения Касьяновы, владевшие по 33,46% акций, а также Александр Шепелев, доля которого составила 16,39%.

Шепелев известен своей причастностью к ряду громких дел. В ночь на 6 июля 2014 года он скрылся из больницы скорой помощи вместе с конвоиром, находясь там после экстрадиции и содержания под стражей. Его уголовное преследование началось еще в 2012 году. Бывший депутат обвинялся в хищении более 220 миллионов гривен "Родовид Банка" во времена премьерства Юлии Тимошенко, а также в совместной с бизнесменом Павлом Борулько организации хищения более 315 миллионов гривен государственных средств рефинансирования Нацбанка в 2009 году.

Шепелев отрицал все обвинения, однако МВД Украины объявило его в международный розыск по подозрению в покушении на убийство и финансовых махинациях. Кроме того, он фигурировал в расследовании убийства главы наблюдательного совета "АвтоКразБанка" Сергея Кириченко в 2003 году и покушения на жизнь бывшего акционера "Родовид Банка" Сергея Дядечко.

Шепелев дважды избирался в Верховную Раду по спискам БЮТ, но в 2010 году покинул фракцию и присоединился к Партии регионов, откуда также вышел. На парламентских выборах 2012 баллотировался как самовыдвиженец по мажоритарному округу в Винницкой области, однако не одержал победы.

В конце марта 2014 года Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде двухмесячного ареста. 20 марта 2015 года Шепелев был задержан в России.

Добавим, ФГВФЛ расширил список банков-агентов, через которые осуществляется выплата средств клиентам ликвидированных банков, до 15 учреждений. К подключенным к Автоматизированной системе выплатам банков-агентов Фонда присоединились АО "АБ "Радабанк" и АО "А-Банк".

Автор:
Татьяна Гойденко