Фонд госимущества выставил на приватизацию 50% + 1 акцию "Укрнефтепродукта"

Фонд госимущества выставил на приватизацию "Укрнефтепродукт" / ФГИУ

Фонд государственного имущества проведет 23 апреля онлайн-аукцион по приватизации государственного пакета акций в размере 50%+1 акция уставного капитала АО "Укрнефтепродукт".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение прессслужбы ФГИУ.

Торги пройдут в электронной системе Prozorro.Продажи. Стартовая цена лота составляет 37896827 грн.

В Фонде отмечают, что одним из ключевых преимуществ объекта является его расположение в Киеве на пересечении основных транспортных артерий рядом с развитой инфраструктурой.

Общая площадь недвижимости предприятия составляет 5,5 тыс. кв. м. В состав активов входят здание и лабораторный корпус площадью 472,77 кв. м и 5,4 тыс. кв. м соответственно, а также квартира площадью 32,7 кв. м. Кроме того, предприятию принадлежат три земельных участка общей площадью 6,6 га в Киеве, Горловке Донецкой области и Чернобаевке Херсонской области.

Основным видом деятельности компании является предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества.

Среди условий продажи – погашение в течение шести месяцев задолженности по заработной плате и перед бюджетом, а также недопущение увольнения работников по инициативе покупателя в течение этого периода. Покупатель также обязан урегулировать вопросы просроченной задолженности компании и штрафных санкций.

Согласно открытым данным, 44,19% уставного капитала "Укрнефтепродукта" принадлежат ООО "Концерн Нефтепродукт Украины", еще 5,81% - акционерам согласно реестру.

Как сообщалось, Фонд госимущества уже назначал аукцион по приватизации этого пакета акций на 15 октября 2025 года, однако торги не прошли из-за отсутствия участников.

Автор:
Татьяна Гойденко