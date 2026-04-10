Фонд держмайна виставив на приватизацію 50% + 1 акцію "Укрнафтопродукту"

Фонд держмайна виставив на приватизацію "Укрнафтопродукт" / ФДМУ

Фонд державного майна проведе 23 квітня онлайн-аукціон з приватизації державного пакета акцій у розмірі 50% + 1 акція статутного капіталу АТ "Укрнафтопродукт".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужби ФДМУ.

Торги відбудуться в електронній системі Prozorro.Продажі. Стартова ціна лота становить 37 896 827 грн.

У Фонді зазначають, що однією з ключових переваг об’єкта є його розташування у Києві на перетині основних транспортних артерій поруч із розвиненою інфраструктурою.

Загальна площа нерухомості підприємства становить 5,5 тис. кв. м. До складу активів входять будівля та лабораторний корпус площею 472,77 кв. м і 5,4 тис. кв. м відповідно, а також квартира площею 32,7 кв. м. Окрім того, підприємству належать три земельні ділянки загальною площею 6,6 га у Києві, Горлівці Донецької області та Чорнобаївці Херсонської області.

Основним видом діяльності компанії є надання в оренду та експлуатацію власного або орендованого нерухомого майна.

Серед умов продажу — погашення протягом шести місяців заборгованості із заробітної плати та перед бюджетом, а також недопущення звільнення працівників з ініціативи покупця протягом цього періоду. Покупець також зобов’язаний врегулювати питання простроченої заборгованості компанії та штрафних санкцій.

Згідно з відкритими даними, 44,19% статутного капіталу "Укрнафтопродукту" належать ТОВ "Концерн Нафтопродукт України", ще 5,81% — акціонерам згідно з реєстром.

Як повідомлялося, Фонд держмайна вже призначав аукціон з приватизації цього пакета акцій на 15 жовтня 2025 року, однак торги не відбулися через відсутність учасників.

Автор:
Тетяна Гойденко