Фонд госимущества выставил на продажу Запорожский алюминиевый комбинат

4 ноября 2025 Фонд государственного имущества Украины проведет приватизационный аукцион по продаже государственного пакета акций размером 97,5458% уставного капитала АО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ФГИУ.

Участие в торгах могут принять все желающие инвесторы, которые пройдут регистрацию до 3 ноября. Аукцион состоится на электронной площадке Prozorro.Продажи.

Стартовая цена - 151,9 млн грн. Локация предприятия: Запорожская обл., г. Запорожье, Южное шоссе, 15

Условия продаж

Согласно сообщению Фонда госимущества, государственный пакет акций составляет 607 446 012 штук, что составляет 97,5458% уставного капитала предприятия.

В том числе в пакет входят 29,5363% акций, в отношении которых суд принял решение о применении санкций в соответствии с законом Украины "О санкциях".

"Запорожский производственный алюминиевый комбинат" - одно из бывших ключевых предприятий цветной металлургии Украины.

Комбинат специализировался на производстве первичного алюминия, а также продукции из него. В предыдущие годы предприятие останавливало работу из-за экономических и энергетических трудностей, однако сохраняет значительный промышленный потенциал и стратегическую инфраструктуру.

Фонд госимущества ожидает, что приватизация поможет привлечь инвестиции, возобновить производство и создать новые рабочие места в Запорожье.

О "ЗАлК"

Напомним, в 2000 году Фонд государственного имущества Украины провел открытые торги по продаже контрольного пакета акций (68,01%) ЗАлК. Победителем тендера стало ЗАО "АвтоВАЗ-Инвест", предложившее лучшие инвестиционные условия, чем другие участники. Однако "АвтоВАЗ-Инвест" не выполнил свои инвестиционные обязательства по модернизации производства.

После нескольких смен владельцев, в 2007 году контроль над комбинатом перешел в российскую объединенную компанию "Русал", принадлежащую миллиардеру Олегу Дерипаске.

Из-за неудовлетворительного состояния предприятия и невыполнения российской компанией "Русал" своих инвестиционных обязательств, 22 марта 2012 года Хозяйственный суд Киева принял решение о возвращении 68% акций ЗАлК в собственность государства Украина. Это решение было подтверждено Киевским апелляционным хозяйственным судом, однако "Русал" обжаловал его в порядке.

В феврале 2024 года Запорожский производственный алюминиевый комбинат был. национализированный. Следовательно, ФГИ стал владельцем 97,5% акций завода, ранее принадлежавших российскому олигарху Олегу Дерипаске. В августе того же года его выставили на аукцион, однако продажи не состоялись.