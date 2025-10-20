Фонд держмайна виставив на продаж Запорізький алюмінієвий комбінат

4 листопада 2025 року Фонд державного майна України проведе приватизаційний аукціон із продажу державного пакета акцій розміром 97,5458% статутного капіталу АТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ФДМУ.

Участь у торгах можуть взяти всі охочі інвестори, які пройдуть реєстрацію до 3 листопада. Аукціон відбудеться на електронному майданчику Prozorro.Продажі.

Стартова ціна — 151,9 млн грн. Локація підприємства: Запорізька обл., м. Запоріжжя, Південне шосе, 15.

Умови продажу

Згідно з повідомленням Фонду держмайна, державний пакет акцій складає 607 446 012 штук, що становить 97,5458% статутного капіталу підприємства.

У тому числі до пакету входять 29,5363% акцій, щодо яких судом ухвалено рішення про застосування санкцій відповідно до закону України "Про санкції".

"Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" — одне з колишніх ключових підприємств кольорової металургії України.

Комбінат спеціалізувався на виробництві первинного алюмінію, а також продукції з нього. У попередні роки підприємство зупиняло роботу через економічні та енергетичні труднощі, однак зберігає значний промисловий потенціал і стратегічну інфраструктуру.

Фонд держмайна очікує, що приватизація допоможе залучити інвестиції, відновити виробництво та створити нові робочі місця у Запоріжжі.

Про "ЗАлК"

Нагадаємо, в 2000 році Фонд державного майна України провів відкриті торги на продаж контрольного пакета акцій (68,01%) ЗАлК. Переможцем тендеру стало ЗАТ "АвтоВАЗ-Інвест", яке запропонувало кращі інвестиційні умови, ніж інші учасники. Однак, "АвтоВАЗ-Інвест" не виконав свої інвестиційні зобов'язання щодо модернізації виробництва.

Після кількох змін власників, у 2007 році контроль над комбінатом перейшов до російської об'єднаної компанії "Русал", яка належить мільярдеру Олегу Дерипасці.

Через незадовільний стан підприємства та невиконання російською компанією "Русал" своїх інвестиційних зобов'язань, 22 березня 2012 року Господарський суд міста Києва ухвалив рішення про повернення 68% акцій ЗАлК у власність держави Україна. Це рішення було підтверджене Київським апеляційним господарським судом, проте "Русал" оскаржив його у касаційному порядку.

У лютому 2024 року Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат був націоналізований. Відтак, ФДМУ став власником 97,5% акцій заводу, які раніше належали російському олігарху Олегу Дерипасці. У серпні того ж року його виставили на аукціон, проте продаж не відбувся.