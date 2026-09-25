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Фондовая биржа ПФТС планирует возобновить работу после сбоя

Фондовая биржа ПФТС планирует возобновить работу
Фондовая биржа ПФТС планирует возобновить работу

Фондовая биржа ПФТС планирует возобновить работу в пятницу, 25 сентября, после технических проблем, возникших в результате российской атаки на Киев 23 сентября.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В ПФТС вечером 24 сентября сообщили, что планируют вернуться к работе на следующий день. Биржа - одна из двух фондовых бирж, работающих на украинском рынке.

Проблемы возникли после массированной российской атаки на Киев и область, повредившую телекоммуникационную инфраструктуру.

По данным Министерства цифровой трансформации, утром 23 сентября проблемы с доступом в Интернет возникли примерно у 100 тыс. домохозяйств в Киеве и области.

Также сообщалось о повреждении дата-центров и инфраструктуры ряда интернет- и хостинг-провайдеров.

Напомним, в результате атаки 23 сентября были повреждены дата-центры провайдеров в Киеве, из-за чего часть пользователей столкнулась с перебоями доступа в интернет.

Автор:
Татьяна Гойденко
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