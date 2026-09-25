Фондова біржа ПФТС планує відновити роботу після збою через атаку на Київ

Фондова біржа ПФТС планує відновити роботу у п'ятницю, 25 вересня, після технічних проблем, які виникли внаслідок російської атаки на Київ 23 вересня.

Про це інформує Dilo з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У ПФТС ввечері 24 вересня повідомили, що планують повернутися до роботи наступного дня. Біржа є однією з двох фондових бірж, що працюють на українському ринку.

Проблеми виникли після масованої російської атаки на Київ та область, яка пошкодила телекомунікаційну інфраструктуру.

За даними Міністерства цифрової трансформації, вранці 23 вересня проблеми з доступом до інтернету виникли приблизно у 100 тис. домогосподарств у Києві та області.

Також повідомлялося про пошкодження дата-центрів та інфраструктури низки інтернет- і хостинг-провайдерів.

Нагадаємо, внаслідок атаки 23 вересня були пошкоджені дата-центри провайдерів у Києві, через що частина користувачів зіткнулася з перебоями доступу до інтернету.