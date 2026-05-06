Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,97

--0,03

EUR

51,40

--0,06

Наличный курс:

USD

43,82

43,75

EUR

51,60

51,41

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Фондовые рынки растут после заявлений Трампа по Ирану и Ормузскому проливу.

фондовые рынки
Фондовые рынки растут / Depositphotos

Мировые финансовые рынки выросли на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о "значительном прогрессе" в переговорах с Ираном и временной приостановке операции сопровождения судов через Ормузский пролив. Инвесторы усилили интерес к рисковым активам, в то время как цены на нефть снизились, а доллар США ослаб.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters .

Самую сильную динамику показали азиатские рынки и глобальные индексы:

  • индекс MSCI World вырос на 0,4% и обновил исторический максимум,
  • индекс развивающихся рынков также достиг рекордного уровня,
  • азиатско-тихоокеанский индекс прибавил 2,8%,
  • южнокорейский Kospi вырос на 6,6% и впервые превысил 7000 пунктов.

Фьючерсы на американские индексы также двигались вверх:

  • e-mini S&P 500 прибавили 0,3%,
  • накануне S&P 500 вырос на 0,8%,
  • Nasdaq Composite прибавил 1%.

Дополнительным фактором поддержки стал технологический сектор, где сохраняется высокий спрос на акции компаний, связанных с искусственным интеллектом.

На валютном рынке индекс доллара США снизился на 0,3% до 98,02. Она укрепилась на 1,8% до 155 за доллар на фоне ожиданий возможной интервенции. Евро и фунт стерлингов также показали умеренный рост.

Дополнительно выросли технологические акции. Бумаги Samsung Electronics подскочили на 14,8% и превысили капитализацию в 1 трлн долларов. Акции AMD прибавили 16,5% после сильного прогноза доходов на фоне спроса на инфраструктуру искусственного интеллекта.

Ключевым макроэкономическим фактором стали заявления Трампа по Ирану и ситуации в Ормузском проливе. Он сообщил о временном приостановлении операции сопровождения судов и заявил о возможном прогрессе в достижении окончательного соглашения с Тегераном. На этом фоне инвесторы закладывают сценарий понижения геополитических рисков в регионе.

На сырьевых рынках нефть Brent снизилась на 1,6% до 108,07 доллара за баррель из-за ожиданий деэскалации в регионе Ормузского пролива, через который проходит около пятой части мирового экспорта нефти.

Золото подорожало на 2,1% до 4651,84 доллара за унцию. Биткоин снизился на 0,5% до 81 264 долларов, эфир потерял 0,8%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США осталась на уровне 4,424%.

Автор:
Татьяна Гойденко