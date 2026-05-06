Фондовые рынки растут после заявлений Трампа по Ирану и Ормузскому проливу.

Мировые финансовые рынки выросли на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о "значительном прогрессе" в переговорах с Ираном и временной приостановке операции сопровождения судов через Ормузский пролив. Инвесторы усилили интерес к рисковым активам, в то время как цены на нефть снизились, а доллар США ослаб.

Самую сильную динамику показали азиатские рынки и глобальные индексы:

индекс MSCI World вырос на 0,4% и обновил исторический максимум,

индекс развивающихся рынков также достиг рекордного уровня,

азиатско-тихоокеанский индекс прибавил 2,8%,

южнокорейский Kospi вырос на 6,6% и впервые превысил 7000 пунктов.

Фьючерсы на американские индексы также двигались вверх:

e-mini S&P 500 прибавили 0,3%,

накануне S&P 500 вырос на 0,8%,

Nasdaq Composite прибавил 1%.

Дополнительным фактором поддержки стал технологический сектор, где сохраняется высокий спрос на акции компаний, связанных с искусственным интеллектом.

На валютном рынке индекс доллара США снизился на 0,3% до 98,02. Она укрепилась на 1,8% до 155 за доллар на фоне ожиданий возможной интервенции. Евро и фунт стерлингов также показали умеренный рост.

Дополнительно выросли технологические акции. Бумаги Samsung Electronics подскочили на 14,8% и превысили капитализацию в 1 трлн долларов. Акции AMD прибавили 16,5% после сильного прогноза доходов на фоне спроса на инфраструктуру искусственного интеллекта.

Ключевым макроэкономическим фактором стали заявления Трампа по Ирану и ситуации в Ормузском проливе. Он сообщил о временном приостановлении операции сопровождения судов и заявил о возможном прогрессе в достижении окончательного соглашения с Тегераном. На этом фоне инвесторы закладывают сценарий понижения геополитических рисков в регионе.

На сырьевых рынках нефть Brent снизилась на 1,6% до 108,07 доллара за баррель из-за ожиданий деэскалации в регионе Ормузского пролива, через который проходит около пятой части мирового экспорта нефти.

Золото подорожало на 2,1% до 4651,84 доллара за унцию. Биткоин снизился на 0,5% до 81 264 долларов, эфир потерял 0,8%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США осталась на уровне 4,424%.