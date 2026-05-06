Фондові ринки зростають після заяв Трампа щодо Ірану та Ормузької протоки

Фондові ринки зростають / Depositphotos

Світові фінансові ринки зросли на тлі заяв президента США Дональда Трампа про “значний прогрес” у переговорах з Іраном і тимчасове призупинення операції супроводу суден через Ормузьку протоку. Інвестори посилили інтерес до ризикових активів, тоді як ціни на нафту знизилися, а долар США ослаб.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Найсильнішу динаміку показали азійські ринки та глобальні індекси:

  • індекс MSCI World зріс на 0,4% і оновив історичний максимум,
  • індекс ринків, що розвиваються, також досяг рекордного рівня,
  • азійсько-тихоокеанський індекс додав 2,8%,
  • південнокорейський Kospi зріс на 6,6% і вперше перевищив 7000 пунктів.

Ф’ючерси на американські індекси також рухалися вгору:

  • e-mini S&P 500 додали 0,3%,
  • напередодні S&P 500 зріс на 0,8%,
  • Nasdaq Composite додав 1%.

Додатковим фактором підтримки став технологічний сектор, де зберігається високий попит на акції компаній, пов’язаних зі штучним інтелектом.

На валютному ринку індекс долара США знизився на 0,3% до 98,02. Єна зміцнилася на 1,8% до 155 за долар на тлі очікувань можливої інтервенції. Євро і фунт стерлінгів також показали помірне зростання.

Додатково зросли технологічні акції. Папери Samsung Electronics підскочили на 14,8% і перевищили капіталізацію 1 трлн доларів. Акції AMD додали 16,5% після сильного прогнозу доходів на тлі попиту на інфраструктуру штучного інтелекту.

Ключовим макроекономічним фактором стали заяви Трампа щодо Ірану та ситуації в Ормузькій протоці. Він повідомив про тимчасове призупинення операції супроводу суден і заявив про можливий прогрес у досягненні остаточної угоди з Тегераном. На цьому тлі інвестори закладають сценарій зниження геополітичних ризиків у регіоні.

На сировинних ринках нафта Brent знизилася на 1,6% до 108,07 долара за барель через очікування деескалації в регіоні Ормузької протоки, через яку проходить близько п’ятої частини світового експорту нафти.

Золото подорожчало на 2,1% до 4 651,84 долара за унцію. Біткоїн знизився на 0,5% до 81 264 доларів, ефір втратив 0,8%. Дохідність 10-річних казначейських облігацій США залишилася на рівні 4,424%.

Автор:
Тетяна Гойденко