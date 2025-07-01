Форс-мажор не является основанием для освобождения плательщика от ответственности - налоговая

Государственная налоговая служба Украины и Торгово-промышленная палата Украины согласовали подходы к удостоверению форс-мажора во внешнеэкономической деятельности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ГНС.

Отмечается, что наличие сертификата ТТП о форс-мажоре не является безусловным основанием для освобождения плательщика от ответственности за нарушение предельных сроков расчетов во время внешнеэкономической деятельности.

Налоговая служба при проверках оценивает:

реальность, чрезвычайность и неотвратимость обстоятельств;

фактическое влияние таких обстоятельств на возможность выполнения конкретных договорных обязательств;

соотношение сроков действия форс-мажора с установленными НБУ предельными сроками расчетов.

Кроме того, как подчеркнули в ГНС, общей ссылки при форс-мажоре на военное состояние недостаточно. В сертификате должно быть ясно указано, как именно эти обстоятельства повлияли на невозможность выполнения конкретного договора и в какой срок.

Без этого документ может быть признан недостаточным доказательством.

Удостоверение форс-мажора

ТТП Украины, учитывая чрезвычайно сложную ситуацию, с которой столкнулась наша страна, приняла решение упростить процедуру удостоверения форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы).

С целью лишения обязательного обращения к ТПП Украины и подготовки пакета документов в период действия введенного военного положения, на сайте ТПП Украины размещено 28.02.2022 общее официальное письмо ТПП Украины относительно удостоверения форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы). Это позволит при необходимости распечатывать соответствующее подтверждение всем, кого это касается.

Настоящее письмо, лицо, нарушающее свои обязательства, в связи с обстоятельствами связанными с военной агрессией Российской Федерации против Украины, в период действия введенного военного положения, имеет право приобщать к своему сообщению о форс-мажорных обстоятельствах, которые исключили возможность выполнения обязательств по условиям договора, контракта, соглашения, соглашения, законодательных выполнение обязательств и разрешение спорных вопросов мирным путем.

При этом, в случае необходимости, сторона, нарушившая свои обязательства в период действия форс-мажорных обстоятельств, также имеет право обращаться в ТПП Украины за получением соответствующего сертификата.

Напомним, вечером 23 марта онлайн-системы "Укрзализныци" подверглись масштабной тергетированной кибератаке. Компания временно перешла на бумажный документооборот грузовых перевозок, о чем было поставлено в известность клиентов.

Из-за кибератаки "Укрзализныця" сообщила о возможном полном или частичном невыполнении обязательств по договорам, заключенным с контрагентами, в результате действия форс-мажорных обстоятельств.