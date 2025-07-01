Форс-мажор не є підставою для звільнення платника від відповідальності - ДПС

Державна податкова служби України і Торгово-промислова палата України узгодили підходи до засвідчення форс-мажору у зовнішньоекономічній діяльності.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу ДПС.

Зазначається, що наявність сертифіката ТТП про форс-мажор не є безумовною підставою для звільнення платника від відповідальності за порушення граничних строків розрахунків під час зовнішньоекономічної діяльності.

Податкова служба під час перевірок оцінює:

реальність, надзвичайність та невідворотність обставин;

фактичний вплив таких обставин на можливість виконання конкретних договірних зобов’язань;

співвідношення строків дії форс-мажору зі встановленими НБУ граничними строками розрахунків.

Крім того, як підкреслили в ДПС, загального посилання при форс-мажорі на воєнний стан недостатньо. У сертифікаті повинно бути чітко вказано, як саме ці обставини вплинули на неможливість виконання конкретного договору і в який термін.

Без цього документ може бути визнаний недостатнім доказом.

Засвідчення форс-мажору

ТТП України враховуючи надзвичайно складну ситуацію, з якою зіткнулась наша країна, ухвалила рішення спростити процедуру засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

З метою позбавлення обов’язкового звернення до ТПП України і підготовки пакету документів у період дії введеного воєнного стану, на сайті ТПП України розміщено 28.02.2022 року загальний офіційний лист ТПП України щодо засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Це надасть можливість за необхідністю роздруковувати відповідне підтвердження всім, кого це стосується.

Даний лист, особа, яка порушує свої зобов’язання, у зв’язку із обставинами пов’язаними із військовою агресією Російської Федерації проти України, в період дії введеного воєнного стану, має право долучати до свого повідомлення про форс-мажорні обставини, які унеможливили виконання зобов'язань за умовами договору, контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних актів у встановлений термін для можливості обґрунтованого перенесення строків виконання зобов’язань та вирішення спірних питань мирним шляхом.

При цьому, у разі необхідності, сторона, яка порушила свої зобов’язання в період дії форс-мажорних обставин, також має право звертатися до ТПП України за отриманням відповідного сертифіката.

Нагадаємо, ввечері 23 березня онлайн-системи "Укрзалізниці" зазнали масштабної тергетованої кібератаки. Компанія тимчасово перейшла на паперовий документообіг вантажних перевезень, про що було повідомлено клієнтів.

Через кібератаку "Укрзалізниця" повідомила про можливе повне або часткове невиконання зобов'язань за договорами, укладеними з контрагентами, внаслідок дії форс-мажорних обставин.