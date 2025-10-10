Fox Entertainment инвестирует $8 млрд в украинскую IТ-компанию Holywater

Американская киностудия Fox Entertainment объявила о стратегических инвестициях в $8 млрд в акционерный капитал Holywater – украинской технологической компании и мирового лидера на рынке вертикального видео.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Holywater.

Соглашение направлено на ускорение технологического роста Fox и формирование его модели современной развлекательной студии следующего поколения.

Инвестиции подразумевают совместное производство вертикальных видеосериалов, интеграцию брендов и расширение партнерства с голливудскими талантами. В течение следующих двух лет Fox Entertainment Studios создаст более 200 вертикальных видеосериалов для платформы My Drama, включая премьерные проекты Billionaire Blackmail и Bound by Obsession, уже находящиеся в производстве в Атланте.

"Инновации в цифровом сторителлинге формируют будущее развлечений. Инвестиции в вертикальные видеопозиции позволяют Fox строить современную студию и ускорять воплощение творческих идей на глобальных платформах", - отметил генеральный директор Fox Entertainment Роб Вейд.

Соучредители Holywater Богдан Несвит и Анатолий Касьянов подчеркнули, что компания стремится сделать вертикальные сериалы мейнстримом, расширив жанровый спектр и подняв планку качества.

Holywater имеет более 55 млн пользователей и предлагает диверсифицированные платформы:

My Drama - №1 среди вертикальных стриминговых приложений в США и Европе;

My Passion – платформа электронных книг;

My Muse – вертикальные сериалы, созданные с помощью генеративного ИИ;

FreeBits – рекламная платформа для эртикального контента.

Инвестиция Fox позволяет объединить технологическую экспертизу Holywater с глобальным брендом Fox, ресурсами студий и сетью талантов. Партнерство предполагает также потенциальную интеграцию популярной интеллектуальной собственности Fox, в том числе римейков и расширение историй для существующих шоу.

Имея почти 40-летнюю историю, Fox Entertainment продолжает развивать портфолио студийного и линейного контента, включая телевизионные шоу, анимационные проекты, документальные сериалы и кулинарные программы, а также международные сотрудничества со студиями и платформами по всему миру, такими как Netflix, Apple+.

Holywater работает в офисе украинского продуктового IT-холдинга Genesis, который открыл офис во Львове.