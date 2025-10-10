Fox Entertainment інвестує $8 млрд в українську ІТ-компанію Holywater

Американська кіностудія Fox Entertainment оголосила про стратегічні інвестиції обсягом $8 млрд в акціонерний капітал Holywater – української технологічної компанії та світового лідера на ринку вертикального відео.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Holywater.

Угода спрямована на прискорення технологічного зростання Fox і формування її моделі сучасної розважальної студії наступного покоління.

Інвестиції передбачають спільне виробництво вертикальних відеосеріалів, інтеграцію брендів та розширення партнерства з голлівудськими талантами. Протягом наступних двох років Fox Entertainment Studios створить понад 200 вертикальних відеосеріалів для платформи My Drama, включно з прем’єрними проектами Billionaire Blackmail та Bound by Obsession, що вже перебувають у виробництві в Атланті.

"Інновації у цифровому сторітеллінгу формують майбутнє розваг. Інвестиції у вертикальні відеопозиції дозволяють Fox будувати сучасну студію та прискорювати втілення творчих ідей на глобальних платформах", — зазначив генеральний директор Fox Entertainment Роб Вейд.

Співзасновники Holywater Богдан Несвіт та Анатолій Касьянов підкреслили, що компанія прагне зробити вертикальні серіали мейнстрімом, розширивши жанровий спектр та піднявши планку якості.

Holywater має понад 55 млн користувачів та пропонує диверсифіковані платформи:

My Drama — №1 серед вертикальних стрімінгових додатків у США та Європі;

My Passion — платформа електронних книг;

My Muse — вертикальні серіали, створені за допомогою генеративного ШІ;

FreeBits — рекламна платформа для ертикального контенту.

Інвестиція Fox дозволяє об’єднати технологічну експертизу Holywater із глобальним брендом Fox, ресурсами студій та мережею талантів. Партнерство передбачає також потенційну інтеграцію популярної інтелектуальної власності Fox, зокрема рімейків та розширення історій для існуючих шоу.

Fox Entertainment, маючи майже 40-річну історію, продовжує розвивати портфоліо студійного та лінійного контенту, включаючи телевізійні шоу, анімаційні проекти, документальні серіали та кулінарні програми, а також міжнародні співпраці зі студіями та платформами по всьому світу, такими як Netflix, Apple+, Disney+, Warner Bros., Prime Video та інші.

Додамо, що Holywater працює в офісі українського продуктового IT-холдингу Genesis, який відкрив офіс у Львові.