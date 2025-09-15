Запланована подія 2

FPV комплексы украинского производства прошли испытание и кодификацию: что известно

Три оптоволоконные FPV комплекса производства предприятий АО "Укроборонпром" успешно прошли кодификацию и межведомственные испытания вместе с Национальной гвардией Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Укроборонпрома.

О новых FPV комплексах для БпЛА

Использование оптоволоконных систем предоставляет БПЛА следующие преимущества:

  • преодолевают значительное расстояние;
  • нечувствительны к радиопомехам врага;
  • повышают эффективность выполнения боевых задач военными;
  • обеспечивают стабильную передачу данных в сложных условиях.

Эти инновационные комплексы улучшают возможности украинских военных и повышают эффективность работы БПЛА на поле боя, отмечает пресс-служба.

Напомним, агентство оборонных закупок Министерства обороны Украины приступило к первым закупкам FPV-дронов в рамках рамочных соглашений. Общая ожидаемая стоимость двух тендеров на платформе Prozorro превышает 3,3 млрд грн.

Автор:
Ольга Опенько