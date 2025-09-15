FPV комплекси українського виробництва пройшли випробування та кодифікацію: що відомо

Три оптоволоконні FPV комплекси виробництва підприємств АТ “Укроборонпром” успішно пройшли кодифікацію та міжвідомчі випробування разом із Національною гвардією України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Укроборонпрома.

Про нові FPV комплекси для БпЛА

Три оптоволоконні FPV комплекси виробництва підприємств АТ "Укроборонпром" успішно пройшли кодифікацію та міжвідомчі випробування разом із Національною гвардією України.

Використання оптоволоконних систем надає БпЛА наступні переваги:

долають значну відстань;

нечутливі до радіозавад ворога;

підвищують ефективність виконання бойових завдань військовими;

забезпечують стабільну передачу даних у складних умовах.

Ці інноваційні комплекси покращують можливості українських військових та підвищують ефективність роботи БпЛА на полі бою, наголошує пресслужба.

Нагадаємо, агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України розпочала перші закупівлі FPV-дронів у межах рамкових угод. Загальна очікувана вартість двох тендерів на платформі Prozorro перевищує 3,3 млрд грн.