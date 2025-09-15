Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
FPV комплекси українського виробництва пройшли випробування та кодифікацію: що відомо

військовий ЗСУ, дрон
Нові FPV комплекси для БпЛА успішно кодифіковано / Сухопутні війська ЗСУ

Три оптоволоконні FPV комплекси виробництва підприємств АТ “Укроборонпром” успішно пройшли кодифікацію та міжвідомчі випробування разом із Національною гвардією України. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Укроборонпрома.

Про нові FPV комплекси для БпЛА 

Використання оптоволоконних систем надає БпЛА наступні переваги:

  • долають значну відстань;
  • нечутливі до радіозавад ворога;
  • підвищують ефективність виконання бойових завдань військовими;
  • забезпечують стабільну передачу даних у складних умовах.

Ці інноваційні комплекси покращують можливості українських військових та підвищують ефективність роботи БпЛА на полі бою, наголошує пресслужба.

Нагадаємо, агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України розпочала перші закупівлі FPV-дронів у межах рамкових угод. Загальна очікувана вартість двох тендерів на платформі Prozorro перевищує 3,3 млрд грн.

Автор:
Ольга Опенько