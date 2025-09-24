Запланована подія 2

Франчайзи сети KFC планирует увеличить доход на 45% к концу 2025 года

KFC ООО "ДТС-Харьков"
Сеть KFC планирует расширяться не только в областных центрах, но и в городах с населением 50-100 тысяч человек. Фото предоставлено компанией.

ООО "ДТС-Харьков", являющееся одним из трех франчайзи сети KFC, до конца 2025 года планирует нарастить доход на 45%. Главным драйвером роста станет запуск новых ресторанов в Тернополе, Коломые на Ивано-Франковщине и Каменском на Днепропетровщине.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Сегодня ООО "ДТС-Харьков" уже управляет сетью из 20 заведений в 10 городах и вышел на 100% объемов продаж по сравнению со всем 2024 годом.

По данным Опендатабот, в 2024 году доход компании составлял 771,9 млн грн, тогда как в 2023-м – 619,2 млн грн.

Новый ресторан в Коломые разместят в современном торговом центре в центре города. Меню остается стандартным для KFC, но интерьер украсят украинскими акцентами.

В компании отметили, что построить ресторан такого формата (InLine) будет стоить от $700 тыс. до $1 млн, а окупаемость проектов зависит от локации и трафика.

"В среднем она составляет 6-7 лет, но из-за войны и валютной составляющей это только бухгалтерская оценка. Бизнес в условиях войны очень сложен и сопровождается ежедневными вызовами - финансовыми, кадровыми и безопасностью", - объясняют в KFC.

После запуска ресторанов в Коломне, Тернополе и Каменском в компании рассматривают открытие новых заведений в Киеве, Черновцах, Хмельницком, Одессе и Львовской области в 2026 году.

Сегодня сеть в Украине развивается тремя франчайзи: ООО "ДТС-Харьков", ООО "Глобальная ресторанная группа - Украина" и ООО "Тести Фуд", каждый из которых отвечает за свою территорию.

"Вовлечение новых партнеров пока не планируется, что позволяет масштабировать сеть без внутренней конкуренции", - подчеркивают в KFC.

Напомним, сеть ресторанов быстрого питания KFC, которая имеет более 1000 заведений в Великобритании и Ирландии, планирует открыть еще 500 в течение следующего десятилетия.

Автор:
Елена Черкасец