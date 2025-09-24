Запланована подія 2

Франчайзі мережі KFC планує збільшити дохід на 45% до кінця 2025 року

KFC ТОВ "ДТС-Харків"
Мережа KFC планує розширюватися не лише у обласних центрах, а й у містах з населенням 50-100 тисяч осіб. Фото надане компанією.

ТОВ "ДТС-Харків", яке є одним із трьох франчайзі мережі KFC, до кінця 2025 року планує наростити дохід на 45%. Головним драйвером зростання стане запуск нових ресторанів у Тернополі, Коломиї на Івано-Франківщині та Кам’янському на Дніпропетровщині.

Про це повідомила Delo.ua пресслужба компанії.

Сьогодні ТОВ "ДТС‑Харків" уже управляє мережею з 20 закладів у 10 містах та  вийшов на 100% обсягів продажів у порівнянні з усім 2024 роком. 

За даними Опендатабот, у 2024 році дохід компанії становив 771,9 млн грн, тоді як у 2023-му — 619,2 млн грн.

Новий ресторан у Коломиї розмістять у сучасному торговельному центрі в центрі міста. Меню залишиться стандартним для KFC, але інтер’єр прикрасять українськими акцентами. 

У компанії зазначили, що побудувати ресторан такого формату (InLine) коштуватиме від $700 тис. до $1 млн,  а окупність проєктів залежить від локації та трафіку. 

"У середньому вона становить 6–7 років, але через війну та валютну складову це лише бухгалтерська оцінка. Бізнес в умовах війни дуже складний і супроводжується щоденними викликами — фінансовими, кадровими та безпековими", — пояснюють у KFC.

Після запуску ресторанів у Коломиї, Тернополі та Кам’янському у компанії  розглядають відкриття нових закладів у Києві, Чернівцях, Хмельницькому, Одесі та Львівській області у 2026 році.

Сьогодні мережа в Україні розвивається трьома франчайзі: ТОВ "ДТС-Харків",  ТОВ "Глобальна ресторанна група – Україна" та ТОВ "Тесті Фуд", кожен із яких відповідає за свою територію.

 "Залучення нових партнерів поки не планується, що дозволяє масштабувати мережу без внутрішньої конкуренції", — підкреслюють у KFC.

Нагадаємо, мережа ресторанів швидкого харчування KFC, яка наразі має понад 1000 закладів у Великій Британії та Ірландії,  планує відкрити ще 500 протягом наступного десятиліття.

Автор:
Олена Черкасець