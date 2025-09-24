Франчайзі мережі KFC планує збільшити дохід на 45% до кінця 2025 року

ТОВ "ДТС-Харків", яке є одним із трьох франчайзі мережі KFC, до кінця 2025 року планує наростити дохід на 45%. Головним драйвером зростання стане запуск нових ресторанів у Тернополі, Коломиї на Івано-Франківщині та Кам’янському на Дніпропетровщині.

Про це повідомила Delo.ua пресслужба компанії.

Сьогодні ТОВ "ДТС‑Харків" уже управляє мережею з 20 закладів у 10 містах та вийшов на 100% обсягів продажів у порівнянні з усім 2024 роком.

За даними Опендатабот, у 2024 році дохід компанії становив 771,9 млн грн, тоді як у 2023-му — 619,2 млн грн.

Новий ресторан у Коломиї розмістять у сучасному торговельному центрі в центрі міста. Меню залишиться стандартним для KFC, але інтер’єр прикрасять українськими акцентами.

У компанії зазначили, що побудувати ресторан такого формату (InLine) коштуватиме від $700 тис. до $1 млн, а окупність проєктів залежить від локації та трафіку.

"У середньому вона становить 6–7 років, але через війну та валютну складову це лише бухгалтерська оцінка. Бізнес в умовах війни дуже складний і супроводжується щоденними викликами — фінансовими, кадровими та безпековими", — пояснюють у KFC.

Після запуску ресторанів у Коломиї, Тернополі та Кам’янському у компанії розглядають відкриття нових закладів у Києві, Чернівцях, Хмельницькому, Одесі та Львівській області у 2026 році.

Сьогодні мережа в Україні розвивається трьома франчайзі: ТОВ "ДТС-Харків", ТОВ "Глобальна ресторанна група – Україна" та ТОВ "Тесті Фуд", кожен із яких відповідає за свою територію.

"Залучення нових партнерів поки не планується, що дозволяє масштабувати мережу без внутрішньої конкуренції", — підкреслюють у KFC.

Нагадаємо, мережа ресторанів швидкого харчування KFC, яка наразі має понад 1000 закладів у Великій Британії та Ірландії, планує відкрити ще 500 протягом наступного десятиліття.