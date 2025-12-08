Франция отказывается приобщать свои банки к механизму "репарационного кредита" для Украины.

Во французских банках хранится около 18 миллиардов евро российских государственных активов. Франция выступает против их включения в механизм "репарационного кредита" Европейского Союза для Украины.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на публикацию Financial Times.

Сообщается, что эти средства являются вторыми по величине скоплениями активов российского центрального банка в Европе и в основном находятся в частных коммерческих банках.

Однако уже более двух лет Париж, ссылаясь на конфиденциальность клиентов, отказывается раскрывать детали о финансовых учреждениях, хранящих эти активы, а также об использовании начисленных процентов.

Новый план ЕС

Эти активы снова попали под пристальное внимание из-за нового плана Европейской комиссии по предоставлению Украине "репарационного кредита", подкрепленного санкционированными активами Центробанка РФ.

Новое предложение направлено на использование всех замороженных средств по всему ЕС, а не только основного фонда в 185 миллиардов евро, находящегося в брюссельском депозитарии Euroclear.

Бельгия, на территории которой расположен Euroclear, активно выступает за включение французских активов в кредитное соглашение, утверждая, что Euroclear был несправедливо выделен.

Французские же чиновники, хоть и поддерживают идею кредита, выступают против включения активов коммерческих банков, ссылаясь на другие договорные обязательства, чем в Euroclear.

Конфиденциальность клиентов

В общей сложности, за пределами Euroclear, почти 25 миллиардов евро российских государственных активов обездвижены в коммерческих банках Франции (18 млрд евро) и Бельгии (7 млрд евро). Названия банков, владеющих этими активами, остаются засекреченными.

Представитель комиссии Олоф Гилл объяснил, что это "рыночно-чувствительная информация". Хотя точное количество банков неизвестно, источники считают, что большая часть французских активов находится в BNP Paribas.

В то же время в отличие от Euroclear, не имеющего договорных обязательств выплачивать России проценты, частные кредиторы обычно обязаны выплачивать Москве проценты по денежным депозитам.

Лидеры ЕС планируют обсудить план "репарационного кредита" на саммите через две недели.

Бельгия заблокировала решение ЕС

План ЕС по использованию замороженных российских активов также сталкивается с сопротивлением со стороны Бельгии, где хранится большинство средств. После саммита в Брюсселе 23 октября лидеры ЕС решили отложить принятие решения по использование замороженных российских активов в поддержку Украины.

Принятие решения заблокировала Бельгия, требующая гарантий, что не будет нести финансовые риски в случае возможного дефолта. Речь идет об активах центробанка РФ на сумму около 140 млрд евро, находящихся в бельгийском депозитарии Euroclear.

"Репарационный кредит" для Украины

Европейская комиссия предложила механизм так называемого "репарационного кредита" для Украины, который будет базироваться на средствах от замороженных российских активов. Идею представила 10 сентября президент ЕК Урсула фон дер Ляен.

Этот кредит обеспечивается будущими доходами, полученными от замороженных суверенных активов русской Федерации (в большей степени активов Центрального банка РФ), находящихся в юрисдикции ЕС и остальных государств G7.

Предполагается, что заем должен помочь Киеву в финансировании оборонных потребностей, а его возврат состоится только после получения Украиной репараций от России в соответствии с предстоящим мирным соглашением. При этом риски будут распределены между европейскими государствами и возможно другими странами "Большой семерки".

Общий объем замороженных российских активов в Европе оценивается примерно в 260 млрд евро, большинство из которых хранится в бельгийском центральном депозитарии Euroclear.

Напомним, США призвали страны Европейского Союза заблокировать выделение Украине так называемого "репарационного кредита" за счет замороженных российских активов.