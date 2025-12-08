Франція відмовляється долучати свої банки до механізму "репараційного кредиту" для України — FT

У французьких банках зберігаються близько 18 мільярдів євро російських державних активів. Франція виступає проти їхнього включення до механізму “репараційного кредиту” Європейського Союзу для України.

Про це пише Delo.ua з посиланням на публікацію Financial Times.

Повідомляється, що ці кошти є другим за величиною скупченням активів російського центрального банку в Європі і здебільшого знаходяться у приватних комерційних банках.

Проте, вже понад два роки Париж, посилаючись на конфіденційність клієнтів, відмовляється розкривати деталі про фінансові установи, які зберігають ці активи, а також про використання нарахованих відсотків.

Новий план ЄС

Ці активи знову потрапили під пильну увагу через новий план Європейської комісії щодо надання Україні "репараційного кредиту", підкріпленого санкціонованими активами Центробанку РФ.

Нова пропозиція спрямована на використання всіх заморожених коштів по всьому ЄС, а не лише основного фонду у 185 мільярдів євро, що знаходиться в брюссельському депозитарії Euroclear.

Бельгія, на території якої розташований Euroclear, активно виступає за включення французьких активів до кредитної угоди, стверджуючи, що Euroclear був несправедливо виділений.

Французькі ж чиновники, хоча й підтримують ідею кредиту, виступають проти включення активів комерційних банків, посилаючись на інші договірні зобов'язання, ніж в Euroclear.

Конфіденційність клієнтів

Загалом, за межами Euroclear, майже 25 мільярдів євро російських державних активів знерухомлені в комерційних банках Франції (18 млрд євро) та Бельгії (7 млрд євро). Назви банків, які володіють цими активами, залишаються засекреченими.

Представник комісії Олоф Гілл пояснив, що це "ринково-чутлива інформація". Хоча точна кількість банків невідома, джерела вважають, що більша частина французьких активів знаходиться у BNP Paribas.

Водночас на відміну від Euroclear, який не має договірних зобов'язань виплачувати Росії відсотки, приватні кредитори зазвичай зобов'язані виплачувати Москві відсотки за грошовими депозитами.

Лідери ЄС планують обговорити план "репараційного кредиту" на саміті через два тижні.

Бельгія заблокувала рішення ЄС

План ЄС щодо використання заморожених російських активів також стикається з опором з боку Бельгії, де зберігається більшість коштів. Після саміту в Брюсселі 23 жовтня лідери ЄС вирішили відкласти ухвалення рішення щодо використання заморожених російських активів на підтримку України.

Ухвалення рішення заблокувала Бельгія, яка вимагає гарантій, що не нестиме фінансових ризиків у разі можливого дефолту. Йдеться про активи центробанку РФ на суму близько 140 млрд євро, що перебувають у бельгійському депозитарії Euroclear.

"Репараційний кредит" для України

Європейська комісія запропонувала механізм так званого "репараційного кредиту" для України, який базуватиметься на коштах від заморожених російських активів. Ідею представила 10 вересня президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн.

Цей кредит забезпечується майбутніми доходами, отриманими від заморожених суверенних активів Російської Федерації (переважно активів Центрального банку РФ), які знаходяться в юрисдикції ЄС та інших країн G7.

Передбачається, що позика має допомогти Києву у фінансуванні оборонних потреб, а її повернення відбудеться лише після отримання Україною репарацій від Росії відповідно до майбутньої мирної угоди. При цьому ризики будуть розподілені між європейськими державами та, можливо, іншими країнами "Великої сімки".

Загальний обсяг заморожених російських активів у Європі оцінюється приблизно у 260 мільярдів євро, більшість із яких зберігається в бельгійському центральному депозитарії Euroclear.

Нагадаємо, США закликали країни Європейського Союзи заблокувати виділення Україні так званого "репараційного кредиту" за рахунок заморожених російських активів.