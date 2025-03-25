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Французская корпорация Schneider Electric инвестирует более 700 миллионов долларов в США
Французская транснациональная корпорация, специализирующаяся на электрооборудовании Schneider Electric планирует инвестировать более 700 миллионов долларов в свои операции в США в течение следующих двух лет на фоне угроз введения Дональдом Трампом пошлин, которые могут затронуть электрооборудование.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Компания заявила, что инвестиции, которые будут сделаны к 2027 году, будут направлены на укрепление энергетической инфраструктуры США для поддержания роста искусственного интеллекта, стимулирования внутреннего производства и укрепления энергетической безопасности.
После своей инаугурации президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на множество товаров: от алюминия до стали, от фармацевтических препаратов до полупроводниковых чипов. Эти угрозы вынудили ряд компаний компании расширить производство внутри страны.
Schneider Electric модернизирует, расширит и откроет несколько объектов по всей территории США, в том числе в Теннесси, Массачусетсе, Техасе, Миссури, Огайо, Северной и Южной Каролинах в рамках запланированных инвестиций. Также ожидается создание более 1000 новых рабочих мест.
В сочетании с уже объявленными с 2020 года 440 миллионами долларов для укрепления своей цепочки поставок в США, инвестиции компании в экономику Соединенных Штатов должны превысить 1 миллиард долларов в этом десятилетии.
"Мы находимся на переломном этапе для технологического и промышленного секторов США, обусловленном невероятным ростом ИИ и беспрецедентным спросом на энергию", — отметил Аамир Пол, президент Schneider Electric по операциям в Северной Америке.
Напомним, 24 марта сообщалось, что южнокорейская компания Hyundai готовится объявить об инвестициях в размере 20 миллиардов долларов в США, включая строительство сталелитейного завода стоимостью 5 миллиардов долларов в Луизиане.