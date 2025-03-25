Французька корпорація Schneider Electric інвестує понад 700 мільйонів доларів у США

Французька транснаціональна корпорація, що спеціалізується на електрообладнанні Schneider Electric планує інвестувати понад 700 мільйонів доларів у свої операції в США протягом наступних двох років на тлі загроз введення Дональдом Трампом мит, які можуть торкнутися електроустаткування.

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Про це повідомляє агентство Reuters.

Компанія заявила, що інвестиції, які будуть зроблені до 2027 року, будуть спрямовані на зміцнення енергетичної інфраструктури США для підтримки зростання штучного інтелекту, стимулювання внутрішнього виробництва та зміцнення енергетичної безпеки.

Після своєї інавгурації президент США Дональд Трамп оголосив про введення мита на безліч товарів: від алюмінію до сталі, від фармацевтичних препаратів до напівпровідникових чіпів. Ці загрози змусили низку компаній компанії розширити виробництво всередині країни.

Schneider Electric модернізує, розширить та відкриє декілька об'єктів по всій території США, у тому числі в Теннессі, Массачусетсі, Техасі, Міссурі, Огайо, Північній та Південній Каролінах у рамках запланованих інвестицій. Також очікується створення понад 1000 нових робочих місць.

У поєднанні з вже оголошеними з 2020 року 440 мільйонами доларів для зміцнення свого ланцюжка поставок у США, інвестиції компанії в економіку Сполучених Штатів мають перевищити 1 мільярд доларів у цьому десятилітті.

"Ми перебуваємо на переломному етапі для технологічного та промислового секторів США, зумовленому неймовірним зростанням ШІ та безпрецедентним попитом на енергію", — зазначив Аамір Пол, президент Schneider Electric з операцій у Північній Америці.

Нагадаємо, 24 березня повідомлялося, що південнокорейська компанія Hyundai готується оголосити про інвестиції у розмірі 20 мільярдів доларів у США, включаючи побудову сталеливарного заводу вартістю 5 мільярдів доларів у Луїзіані.