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Французские СМИ подали иск против Meta из-за незаконного сбора данных для рекламы

Meta
Французские СМИ массово подали в суд на Meta / Depositphotos

Более 200 французских СМИ подали иск против американской компании Meta (владельца Facebook и Instagram), обвиняя ее в незаконном сборе персональных данных пользователей для целей онлайн-рекламы.

Об этом пишет Le Figaro.

По словам адвокатов СМИ, интернет-гигант "массово собирал персональные данные своих пользователей, не информируя и не спрашивая их согласия, что является грубым нарушением европейских правил защиты данных (RGPD)".

Известно, что дело будет рассматриваться Парижским судом по экономической деятельности. В списке истцов есть все типы французских медиа — частные и государственные теле- и радиостанции (в том числе TF1, France Télévisions, Radio France, группа RMC BFM, Lagardère, которая, в частности, владеет телеканалом Europe 1), национальные ежедневные газеты (Le Figaro, Libération) и региональные издания.

Медиа надеются получить компенсацию за огромный экономический ущерб, нанесенный недобросовестной коммерческой практикой.

"Используя незаконно собранные данные потребителей, чтобы предлагать ультратаргетированную рекламу, Meta   смогла захватить большую часть рекламных инвестиций в ущерб СМИ", — утверждают юристы, уже назвавшие процесс "историческим".

Интересно, что Meta и Google контролируют около 75% французского рынка цифровой рекламы. Пока реакции Meta на поданный иск нет.

Напомним, Европейская комиссия, которая является исполнительным органом ЕС, оштрафовала Apple на 500 миллионов евро (571 миллион долларов США) и Meta на 200 миллионов евро (228,4 миллиона долларов США) за нарушение Закона о цифровых рынках (DMA).

Автор:
Татьяна Бессараб