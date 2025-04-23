Французькі ЗМІ подали позов проти Meta через незаконний збір даних для реклами

Більше ніж 200 французьких ЗМІ подали позов проти американської компанії Meta (власника Facebook та Instagram), звинувачуючи її в незаконному зборі персональних даних користувачів для цілей онлайн-реклами.

Про це пише Le Figaro.

За словами адвокатів ЗМІ, інтернет-гігант "масово збирав персональні дані своїх користувачів, не інформуючи і не запитуючи їхньої згоди, що є грубим порушенням європейських правил захисту даних (RGPD)".

Відомо, що справу розглядатиме Паризький суд з питань економічної діяльності. У списку позивачів є всі типи французьких медіа - приватні та державні теле- і радіостанції (в тому числі TF1, France Télévisions, Radio France, група RMC BFM, Lagardère, яка, зокрема, володіє телеканалом Europe 1), національні щоденні газети (Le Figaro, Libération) та регіональні видання, низка журналів і відеоплатформа Dailymotion.

Медіа сподіваються отримати компенсацію за величезні економічні збитки, завдані недобросовісною комерційною практикою.

"Використовуючи незаконно зібрані дані споживачів, щоб пропонувати ультратаргетовану рекламу, Meta змогла захопити більшу частину рекламних інвестицій на шкоду ЗМІ", - стверджують юристи, які вже назвали процес "історичним".

Цікаво, Meta та Google контролюють близько 75% французького ринку цифрової реклами. Наразі реакції Meta на поданий позов немає.

Нагадаємо, Європейська комісія, яка є виконавчим органом ЄС оштрафувала Apple на 500 мільйонів євро (571 мільйон доларів США) та Meta на 200 мільйонів євро (228,4 мільйона доларів США) за порушення Закону про цифрові ринки (DMA).