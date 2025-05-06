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Фридрих Мерц избран канцлером Германии со второй попытки

Фридрих Мерц
Фридрих Мерц избран канцлером Германии /x.com/FriedrichMerz

6 мая Фридрих Мерц избран новым канцлером Германии по результатам второго тура голосования в Бундестаге. За его кандидатуру проголосовали 325 депутатов при требуемом минимуме в 316 голосов.

Об этом пишет Вloomberg.

Теперь его назначение должно формально утвердить президент Франк-Вальтер Штайнмайер, после чего Мерц примет присягу и официально возглавит правительство.

Первое голосование, состоявшееся ранее, завершилось для кандидата неудачно — тогда Мерц, являющийся лидером Христианско-демократического союза, набрал всего 310 голосов, несмотря на то, что его коалиция контролирует 328 мест в парламенте.

После провала в первом туре Бундестаг объявил перерыв по консультациям и политическим согласованиям.

Немецкие медиа подчеркивают, что такая ситуация беспрецедентна в новейшей истории ФРГ. Впервые кандидат на должность канцлера не смог получить большинство голосов в парламенте после завершения федеральных выборов и формирования коалиционного соглашения.

Ранее Мерц заявил, что всегда поддерживал передачу ракет Taurus Украине, если это решение согласуют с европейскими партнерами.

Автор:
Татьяна Гойденко