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Фрідріха Мерца обрано канцлером Німеччини з другої спроби

Фрідріх Мерц
Фрідріха Мерца обрано канцлером Німеччини /x.com/FriedrichMerz

6 травня Фрідріха Мерца обрано новим канцлером Німеччини за результатами другого туру голосування у Бундестазі. За його кандидатуру проголосували 325 депутатів при необхідному мінімумі у 316 голосів.

Про це пише Вloomberg.

Тепер його призначення має формально затвердити президент Франк-Вальтер Штайнмаєр, після чого Мерц складе присягу та офіційно очолить уряд.

Перше голосування, що відбулося раніше, завершилося для кандидата невдало — тоді Мерц, який є лідером Християнсько-демократичного союзу, набрав лише 310 голосів, попри те, що його коаліція контролює 328 місць у парламенті.

Після провалу в першому турі Бундестаг оголосив перерву для консультацій і політичних узгоджень.

Німецькі медіа наголошують, що така ситуація є безпрецедентною в новітній історії ФРН. Вперше кандидат на посаду канцлера не зміг здобути більшість голосів у парламенті після завершення федеральних виборів і формування коаліційної угоди.

Додамо, раніше Мерц заявив, що завжди підтримував передачу ракет Taurus Україні, якщо це рішення узгодять з європейськими партнерами.

Автор:
Тетяна Гойденко