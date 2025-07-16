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Frontline и Quantum Systems объединились для масштабирования производства дронов в Украине

производство, дроны
Frontline расширяет производство вместе с Quantum Systems / Минцифры

Украинская компания Frontline заключила стратегическое соглашение с Quantum Systems – немецко-украинским производителем дронов со встроенным искусственным интеллектом. Обе компании входят в платформу инноваций в сфере безопасности и обороны Brave1.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение главы Минцифры Михаила Федорова.

Соглашение предусматривает масштабирование производства в Украине и активное включение украинской defence tech экосистемы в европейское оборонно-промышленное пространство.

Quantum Systems известна своими беспилотниками с возможностью аналитики в реальном времени, а Frontline специализируется на высокотехнологичных решениях для разведки и штурмовых операций. В портфеле украинской компании - дрон-бомбер "Линза", разведывательный дрон "Зум" и турель "Буря". Все разработки кодифицированы по стандартам НАТО и уже применяются в 41 боевом подразделении.

В рамках сотрудничества партнеры будут сосредоточены на локализации производства и быстром внедрении новых решений на основе фронтовой обратной связи. Именно такие возможности — тестирование, адаптация и масштабирование непосредственно в боевых условиях делают украинскую defence tech экосистему ценной для международных игроков.

Frontline и Quantum Systems стремятся не только нарастить технологическую способность, но и ускорить интеграцию Украины в европейский оборонный рынок. В нынешних условиях это позволяет создавать продукты, способные реагировать на вызовы войны в реальном времени и одновременно укреплять обороноспособность государства через эффективные партнерства.

Теперь вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya. Речь идет о вооружении и вообще украинской оборонной индустрии, которая возродилась и развилась за три года полномасштабного российского вторжения.

Автор:
Татьяна Гойденко