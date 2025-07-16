Frontline та Quantum Systems об'єднались для масштабування виробництва дронів в Україні

Українська компанія Frontline уклала стратегічну угоду з Quantum Systems — німецько-українським виробником дронів із вбудованим штучним інтелектом. Обидві компанії входять до платформи інновацій у сфері безпеки та оборони Brave1.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення очільника Мінцифри Михайла Федорова.

Угода передбачає масштабування виробництва в Україні та активне включення української defence tech екосистеми в європейський оборонно-промисловий простір.

Quantum Systems відома своїми безпілотниками з можливістю аналітики в реальному часі, а Frontline спеціалізується на високотехнологічних рішеннях для розвідки та штурмових операцій. У портфелі української компанії — дрон-бомбер "Лінза", розвідувальний дрон "Зум" та турель "Буря". Усі розробки кодифіковані за стандартами НАТО та вже застосовуються в 41 бойовому підрозділі.

В межах співпраці партнери зосередяться на локалізації виробництва та швидкому впровадженні нових рішень на основі фронтового зворотного зв’язку. Саме такі можливості — тестування, адаптація та масштабування безпосередньо в бойових умовах — роблять українську defence tech екосистему цінною для міжнародних гравців.

Frontline та Quantum Systems прагнуть не лише наростити технологічну спроможність, а й пришвидшити інтеграцію України до європейського оборонного ринку. У нинішніх умовах це дозволяє створювати продукти, здатні реагувати на виклики війни в реальному часі, і водночас зміцнювати обороноздатність держави через ефективні партнерства.

Відтепер вся українська оборонна промисловість виступатиме на світовій арені під єдиним брендом Zbroya. Ідеться про озброєння та загалом українську оборонну індустрію, яка відродилася й розвинулася за три роки повномасштабного російського вторгнення.