Гарантии для инвесторов и новые правила аукционов: бизнес призывает Раду принять законопроект о недропользовании

Компании-члены Комитета недропользования Европейской Бизнес Ассоциации официально обратились к народным депутатам с призывом поддержать в первом чтении законопроект №14249.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на обращение Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

Этот документ предусматривает внесение масштабных изменений в Кодекс Украины о недрах с целью усовершенствования правового регулирования и обеспечения реальных гарантий для инвесторов.

Представители бизнес-сообщества отмечают, что внедрение новых норм позволит повысить инвестиционную привлекательность добывающей отрасли и урегулировать ряд системных проблем, которые годами оставались без должного внимания.

Упрощение аукционов и автоматизация разрешений

Эксперты Ассоциации выделяют несколько ключевых нововведений, в частности, предлагается урегулировать вопрос проведения электронных торгов по продаже специальных разрешений на пользование недрами в случае участия только одного участника.

Это позволит инициатору торгов получить специальное разрешение при отсутствии других претендентов на аукционе.

Также специалисты подчеркивают важность усовершенствования механизма автоматического продления спецразрешений. Такой шаг должен гарантировать бесперебойную работу добывающих предприятий во время военного положения и в послевоенный период, устраняя риски неоднозначной трактовки законодательства государственными органами.

Гарантии для стратегических объектов

Особое внимание в законопроекте уделено участкам недр стратегического и критического значения. Предусматривается введение специальных гарантий стабильности законодательства для объектов, что должно стать мощным сигналом для иностранных партнеров.

Кроме того, документ усовершенствует регулирование переходных отношений по получению специальных разрешений на пользование недрами владельцами отдельных видов разрешений. Это позволит обеспечить более четкое правовое регулирование перехода к следующему этапу использования недр — добыче полезных ископаемых.

Недропользование в условиях военных вызовов

Компании-члены Ассоциации также отмечают, что в условиях вооруженной агрессии российской федерации объекты газодобычи и связанная инфраструктура регулярно подвергаются массированным атакам.

При таких обстоятельствах решения проблемных вопросов в сфере недропользования и обеспечения стабильных и предполагаемых условий для деятельности компаний отрасли приобретают особое значение для укрепления энергетической устойчивости государства.

Добавим, что Европейская бизнес ассоциация призывает не принимать внеплановые проверки в сфере использования недр во время военного положения, поскольку это создает дополнительное давление на бизнес, противоречит позиции Госрегслужбы и нарушает задекларированный правительством мораторий на проверки.

Напомним, еще в августе прошлого года стало известно о том, что Министерство экономики проведет аудит всех недропользователей, получивших разрешения на стратегически важных месторождениях.