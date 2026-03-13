Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,16

+0,19

EUR

50,96

+0,02

Готівковий курс:

USD

44,45

44,30

EUR

51,65

51,40

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Гарантії для інвесторів та нові правила аукціонів: бізнес закликає Раду ухвалити законопроєкт про надрокористування

надра
Бізнес-спільнота закликає до реформ у надрокористуванні / Depositphotos

Компанії-члени Комітету надрокористування Європейської Бізнес Асоціації офіційно звернулися до народних депутатів із закликом підтримати у першому читанні законопроєкт №14249. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на звернення Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА).

Цей документ передбачає внесення масштабних змін до Кодексу України про надра з метою вдосконалення правового регулювання та забезпечення реальних гарантій для інвесторів.

Представники бізнес-спільноти наголошують, що впровадження нових норм дозволить підвищити інвестиційну привабливість видобувної галузі та врегулювати низку системних проблем, які роками залишалися без належної уваги.  

Спрощення аукціонів та автоматизація дозволів

Експерти Асоціації виділяють кілька ключових нововведень, Зокрема пропонується врегулювати питання проведення електронних торгів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами у випадку участі лише одного учасника. 

Це дозволить ініціатору торгів отримати спеціальний дозвіл у разі відсутності інших претендентів на аукціоні.

Також фахівці підкреслюють важливість удосконалення механізму автоматичного продовження спецдозволів. Такий крок має гарантувати безперебійну роботу видобувних підприємств під час дії воєнного стану та у післявоєнний період, усуваючи ризики неоднозначного трактування законодавства державними органами.

Гарантії для стратегічних об'єктів 

Особливу увагу в законопроєкті приділено ділянкам надр стратегічного та критичного значення. Передбачається запровадження спеціальних гарантій стабільності законодавства для таких об'єктів, що має стати потужним сигналом для іноземних партнерів.

Крім того, документ удосконалює регулювання перехідних відносин щодо отримання спеціальних дозволів на користування надрами власниками окремих видів дозволів. Це дозволить забезпечити більш чітке правове регулювання переходу до наступного етапу користування надрами — видобутку корисних копалин.

Надрокористування в умовах воєнних викликів

Компанії-члени Асоціації також наголошують, що в умовах збройної агресії російської федерації об’єкти газовидобутку та пов’язана інфраструктура регулярно зазнають масованих атак.

За таких обставин вирішення проблемних питань у сфері надрокористування та забезпечення стабільних і передбачуваних умов для діяльності компаній галузі набувають особливого значення для зміцнення енергетичної стійкості держави.

Додамо, що Європейська Бізнес Асоціація закликає не ухвалювати позапланові перевірки у сфері використання надр під час воєнного стану, оскільки це створює додатковий тиск на бізнес, суперечить позиції Держрегслужби та порушує задекларований урядом мораторій на перевірки.

Нагадаємо, ще в серпні минулого року стало відомо про те, що Міністерство економіки проведе аудит всіх надрокористувачів які отримали дозволи на стратегічно важливих родовищах. 

Автор:
Тетяна Бесараб