Гарантії для інвесторів та нові правила аукціонів: бізнес закликає Раду ухвалити законопроєкт про надрокористування

Компанії-члени Комітету надрокористування Європейської Бізнес Асоціації офіційно звернулися до народних депутатів із закликом підтримати у першому читанні законопроєкт №14249.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на звернення Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА).

Цей документ передбачає внесення масштабних змін до Кодексу України про надра з метою вдосконалення правового регулювання та забезпечення реальних гарантій для інвесторів.

Представники бізнес-спільноти наголошують, що впровадження нових норм дозволить підвищити інвестиційну привабливість видобувної галузі та врегулювати низку системних проблем, які роками залишалися без належної уваги.

Спрощення аукціонів та автоматизація дозволів

Експерти Асоціації виділяють кілька ключових нововведень, Зокрема пропонується врегулювати питання проведення електронних торгів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами у випадку участі лише одного учасника.

Це дозволить ініціатору торгів отримати спеціальний дозвіл у разі відсутності інших претендентів на аукціоні.

Також фахівці підкреслюють важливість удосконалення механізму автоматичного продовження спецдозволів. Такий крок має гарантувати безперебійну роботу видобувних підприємств під час дії воєнного стану та у післявоєнний період, усуваючи ризики неоднозначного трактування законодавства державними органами.

Гарантії для стратегічних об'єктів

Особливу увагу в законопроєкті приділено ділянкам надр стратегічного та критичного значення. Передбачається запровадження спеціальних гарантій стабільності законодавства для таких об'єктів, що має стати потужним сигналом для іноземних партнерів.

Крім того, документ удосконалює регулювання перехідних відносин щодо отримання спеціальних дозволів на користування надрами власниками окремих видів дозволів. Це дозволить забезпечити більш чітке правове регулювання переходу до наступного етапу користування надрами — видобутку корисних копалин.

Надрокористування в умовах воєнних викликів

Компанії-члени Асоціації також наголошують, що в умовах збройної агресії російської федерації об’єкти газовидобутку та пов’язана інфраструктура регулярно зазнають масованих атак.

За таких обставин вирішення проблемних питань у сфері надрокористування та забезпечення стабільних і передбачуваних умов для діяльності компаній галузі набувають особливого значення для зміцнення енергетичної стійкості держави.

Додамо, що Європейська Бізнес Асоціація закликає не ухвалювати позапланові перевірки у сфері використання надр під час воєнного стану, оскільки це створює додатковий тиск на бізнес, суперечить позиції Держрегслужби та порушує задекларований урядом мораторій на перевірки.

Нагадаємо, ще в серпні минулого року стало відомо про те, що Міністерство економіки проведе аудит всіх надрокористувачів які отримали дозволи на стратегічно важливих родовищах.