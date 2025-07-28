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Газ и электричество будут восстанавливать быстрее: правительство облегчило запуск энергетических проектов

ремонт энергетик
Восстановление энергетики Украины

Кабинет министров принял решение, упрощающее процедуры восстановления объектов электро- и газотранспортной инфраструктуры. Изменения позволят энергетическим компаниям более оперативно реализовывать проекты по строительству и реконструкции.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэнэнерго.

Упрощение от правительства

Правительство приняло решение, предусматривающее упрощение процедур восстановления объектов газотранспортной системы и линий электропередач. Это позволит энергетическим компаниям оперативнее внедрять проекты по строительству и реконструкции, в частности, специальных перемычек для реверсной поставки газа.

Отдельно отмечается важность этого шага для прифронтовых регионов, где потребность в быстром восстановлении и надежном энергообеспечении является критической.

Упрощение процедур позволит ускорить реализацию технических решений, направленных на повышение гибкости и надежности систем передачи электроэнергии и транспортировки природного газа.

Напомним, в течение первых шести месяцев 2025 года в регионах Украины введено в эксплуатацию 591 МВт нового поколения. Среди новых мощностей – 84 МВт ветровой энергетики, 101,4 МВт – солнечных электростанций промышленного типа, а еще 84 МВт – это СЭС, установленные в частных домохозяйствах.

Автор:
Ольга Опенько