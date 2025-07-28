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Газ і електрику відновлюватимуть швидше: уряд полегшив запуск енергетичних проєктів

ремонт енергетик
Відновлення енергетики України

Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке спрощує процедури відновлення об’єктів електро- та газотранспортної інфраструктури. Зміни дозволять енергетичним компаніям оперативніше реалізовувати проєкти з будівництва та реконструкції.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінененерго.

Спрощення від уряду

Уряд ухвалив рішення, яке передбачає спрощення процедур відновлення об'єктів газотранспортної системи та ліній електропередач. Це дасть змогу енергетичним компаніям оперативніше впроваджувати проєкти з будівництва та реконструкції, зокрема спеціальних перемичок для реверсного постачання газу.

Окремо наголошується на важливості цього кроку для прифронтових регіонів, де потреба у швидкому відновленні та надійному енергозабезпеченні є критичною.

Спрощення процедур дозволить пришвидшити реалізацію технічних рішень, спрямованих на підвищення гнучкості та надійності систем передачі електроенергії та транспортування природного газу. Рішення також має стратегічне значення в контексті підготовки до осінньо-зимового періоду та зміцнення стійкості енергетичної системи в умовах воєнних загроз.

Нагадаємо, протягом перших шести місяців 2025 року в регіонах України введено в експлуатацію 591 МВт нової генерації. Серед нових потужностей — 84 МВт вітрової енергетики, 101,4 МВт — сонячних електростанцій промислового типу, а ще 84 МВт — це СЕС, встановлені в приватних домогосподарствах.

Автор:
Ольга Опенько