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Где в Украине больше всего женщин-предпринимателей: результаты исследования

женщины-предприниматели
Число женщин-предпринимателей возросло. Фото: Depositphotos

В Украине за последние пять лет количество женщин в бизнесе увеличилось на 22,5%, несмотря на войну и вызовы женское предпринимательство адаптируется к новым условиям. Наибольшая часть женщин-ФЛП зафиксирована в Хмельницкой области.
 

Об этом свидетельствуют данные исследования аналитического центра YC.Market.

Общие тенденции за пять лет

Несмотря на экономические неурядицы и полномасштабное вторжение РФ, количество ФЛП в Украине демонстрировало положительную динамику в период с 2020 по 2024 год. По результатам исследования, за пять лет общее количество ФЛП увеличилось на 330 тыс. или 17,1%, а количество женщин-предпринимателей — на 200 тыс. или 22,5%.

Фото 2 — Где в Украине больше всего женщин-предпринимателей: результаты исследования

Региональные особенности

По состоянию на 31 декабря 2024 года лидерами по количеству женщин в предпринимательстве являются крупные экономические центры:

  • м. Киев — 131,5 тыс.
  • Днепропетровская область — 83,5 тыс.
  • Львовская область — 73,1 тыс.
  • Харьковская область — 71,3 тыс.
  • Одесская область — 71,4 тыс.

По доле женщин среди ФЛПов:

  • Хмельницкая область — 53%,
  • Волынская (50,6%)
  • Кировоградская (50,5%).
Фото 3 — Где в Украине больше всего женщин-предпринимателей: результаты исследования

В каких областях чаще работают женщины-предприниматели

  • Аудит и бухгалтерский учет   демонстрируют самый высокий показатель: 85,7% женщин (13,5 тыс. из 15,7 тыс. ФЛП).
  • Образовательные учреждения   занимают второе место из 76,5% женщин (27 тыс. из 35,4 тыс.), что отражает активное участие женщин в предоставлении образовательных услуг, включая частные школы, курсы и репетиторство.
  • Другие услуги   лидируют по абсолютным показателям — 66,7% женщин (160,7 тыс. из 240,9 тыс.). Этот сектор охватывает самый широкий спектр деятельности – от консалтинга до бытовых услуг.
  • Туризм   да   медицинские учреждения   также показывают высокую активность женщин: 64,7% (11,9 тыс. из 18,4 тыс.) и 63,7% (26,4 тыс. из 41,4 тыс.) соответственно.
  • Легкая промышленность   да   розничная торговля   демонстрируют стабильный рост женского предпринимательства: 61,1% (15,5 тыс. из 25,3 тыс.) и 60,5% (426,5 тыс. из 705,1 тыс.).
  • Фармацевтическая промышленность   общепит   да   художественные организации   завершают список с долями 58,4%, 56,6% и 56,3% соответственно – показатели иллюстрируют активное участие женщин в креативных, технологических и социально ориентированных областях.
Фото 4 — Где в Украине больше всего женщин-предпринимателей: результаты исследования

Таким образом, исследование показало устойчивый рост количества ФЛП и женщин-предпринимателей за последние пять лет, что свидетельствует о положительных изменениях в гендерной структуре бизнеса. Наибольший прирост предпринимателей зафиксирован в 2024 году.

Напомним, по данным Единого государственного реестра, почти 155 тысяч новых ФЛП открыли женщины за 10 месяцев 2024 года. Доля женщин среди всех вновь ФЛП составляет 61%. Больше всего женщин-предпринимателей в Сумской, Полтавской и Хмельницкой областях.

Автор:
Татьяна Бессараб