В Украине за последние пять лет количество женщин в бизнесе увеличилось на 22,5%, несмотря на войну и вызовы женское предпринимательство адаптируется к новым условиям. Наибольшая часть женщин-ФЛП зафиксирована в Хмельницкой области.



Об этом свидетельствуют данные исследования аналитического центра YC.Market.

Общие тенденции за пять лет

Несмотря на экономические неурядицы и полномасштабное вторжение РФ, количество ФЛП в Украине демонстрировало положительную динамику в период с 2020 по 2024 год. По результатам исследования, за пять лет общее количество ФЛП увеличилось на 330 тыс. или 17,1%, а количество женщин-предпринимателей — на 200 тыс. или 22,5%.

Региональные особенности

По состоянию на 31 декабря 2024 года лидерами по количеству женщин в предпринимательстве являются крупные экономические центры:

м. Киев — 131,5 тыс.

Днепропетровская область — 83,5 тыс.

Львовская область — 73,1 тыс.

Харьковская область — 71,3 тыс.

Одесская область — 71,4 тыс.

По доле женщин среди ФЛПов:

Хмельницкая область — 53%,

Волынская (50,6%)

Кировоградская (50,5%).

В каких областях чаще работают женщины-предприниматели

Аудит и бухгалтерский учет демонстрируют самый высокий показатель: 85,7% женщин (13,5 тыс. из 15,7 тыс. ФЛП).

демонстрируют самый высокий показатель: 85,7% женщин (13,5 тыс. из 15,7 тыс. ФЛП). Образовательные учреждения занимают второе место из 76,5% женщин (27 тыс. из 35,4 тыс.), что отражает активное участие женщин в предоставлении образовательных услуг, включая частные школы, курсы и репетиторство.

занимают второе место из 76,5% женщин (27 тыс. из 35,4 тыс.), что отражает активное участие женщин в предоставлении образовательных услуг, включая частные школы, курсы и репетиторство. Другие услуги лидируют по абсолютным показателям — 66,7% женщин (160,7 тыс. из 240,9 тыс.). Этот сектор охватывает самый широкий спектр деятельности – от консалтинга до бытовых услуг.

лидируют по абсолютным показателям — 66,7% женщин (160,7 тыс. из 240,9 тыс.). Этот сектор охватывает самый широкий спектр деятельности – от консалтинга до бытовых услуг. Туризм да медицинские учреждения также показывают высокую активность женщин: 64,7% (11,9 тыс. из 18,4 тыс.) и 63,7% (26,4 тыс. из 41,4 тыс.) соответственно.

да также показывают высокую активность женщин: 64,7% (11,9 тыс. из 18,4 тыс.) и 63,7% (26,4 тыс. из 41,4 тыс.) соответственно. Легкая промышленность да розничная торговля демонстрируют стабильный рост женского предпринимательства: 61,1% (15,5 тыс. из 25,3 тыс.) и 60,5% (426,5 тыс. из 705,1 тыс.).

да демонстрируют стабильный рост женского предпринимательства: 61,1% (15,5 тыс. из 25,3 тыс.) и 60,5% (426,5 тыс. из 705,1 тыс.). Фармацевтическая промышленность общепит да художественные организации завершают список с долями 58,4%, 56,6% и 56,3% соответственно – показатели иллюстрируют активное участие женщин в креативных, технологических и социально ориентированных областях.

Таким образом, исследование показало устойчивый рост количества ФЛП и женщин-предпринимателей за последние пять лет, что свидетельствует о положительных изменениях в гендерной структуре бизнеса. Наибольший прирост предпринимателей зафиксирован в 2024 году.

Напомним, по данным Единого государственного реестра, почти 155 тысяч новых ФЛП открыли женщины за 10 месяцев 2024 года. Доля женщин среди всех вновь ФЛП составляет 61%. Больше всего женщин-предпринимателей в Сумской, Полтавской и Хмельницкой областях.