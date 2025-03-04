Де в Україні найбільше жінок-підприємців: результати дослідження

В Україні за останні п'ять років кількість жінок у бізнесі збільшилася на 22,5%, попри війну та виклики сьогодення жіноче підприємництво адаптується до нових умов. Найбільша частка жінок-ФОПів зафіксована у Хмельницькій області.



Про це свідчать дані дослідження аналітичного центру YC.Market.

Загальні тенденції за пʼять років

Попри економічні негаразди та повномасштабне вторгнення РФ, кількість ФОП в Україні демонструвала позитивну динаміку у період з 2020 по 2024 рік. За результатами дослідження, за п’ять років загальна кількість ФОПів збільшилася на 330 тис. або 17,1%, а кількість жінок-підприємиць — на 200 тис. або 22,5%.

Регіональні особливості

Станом на 31 грудня 2024 року лідерами за кількістю жінок в підприємництві є великі економічні центри:

м. Київ — 131,5 тис.

Дніпропетровська область — 83,5 тис.

Львівська область — 73,1 тис.

Харківська область — 71,3 тис.

Одеська область — 71,4 тис.

За часткою жінок серед ФОПів:

Хмельницька область — 53%,

Волинська (50,6%)

Кіровоградська (50,5%).

В яких сферах частіше працюють жінки-підприємці

Аудит та бухгалтерський облік демонструють найвищий показник: 85,7% жінок (13,5 тис. із 15,7 тис. ФОПів).

демонструють найвищий показник: 85,7% жінок (13,5 тис. із 15,7 тис. ФОПів). Освітні установи посідають друге місце з 76,5% жінок (27 тис. із 35,4 тис.), що відображає активну участь жінок у наданні освітніх послуг, включаючи приватні школи, курси та репетиторство.

посідають друге місце з 76,5% жінок (27 тис. із 35,4 тис.), що відображає активну участь жінок у наданні освітніх послуг, включаючи приватні школи, курси та репетиторство. Інші послуги лідирують за абсолютними показниками — 66,7% жінок (160,7 тис. із 240,9 тис.). Цей сектор охоплює найширший спектр діяльності — від консалтингу до побутових послуг.

лідирують за абсолютними показниками — 66,7% жінок (160,7 тис. із 240,9 тис.). Цей сектор охоплює найширший спектр діяльності — від консалтингу до побутових послуг. Туризм та медичні заклади також показують високу активність жінок: 64,7% (11,9 тис. із 18,4 тис.) та 63,7% (26,4 тис. із 41,4 тис.) відповідно.

та також показують високу активність жінок: 64,7% (11,9 тис. із 18,4 тис.) та 63,7% (26,4 тис. із 41,4 тис.) відповідно. Легка промисловість та роздрібна торгівля демонструють стабільне зростання жіночого підприємництва: 61,1% (15,5 тис. із 25,3 тис.) та 60,5% (426,5 тис. із 705,1 тис.).

та демонструють стабільне зростання жіночого підприємництва: 61,1% (15,5 тис. із 25,3 тис.) та 60,5% (426,5 тис. із 705,1 тис.). Фармацевтична промисловість, громадське харчування та мистецькі організації завершують список із частками 58,4%, 56,6% та 56,3% відповідно — показники ілюструють активну участь жінок у креативних, технологічних та соціально орієнтованих галузях.

Таким чином, дослідження показало стійке зростання кількості ФОП та жінок-підприємниць за останні п'ять років, що свідчить про позитивні зміни в гендерній структурі бізнесу. Найбільший приріст жінок-підприємниць зафіксовано у 2024 році.

Нагадаємо, за даними Єдиного державного реєстру, майже 155 тисяч нових ФОПів відкрили жінки за 10 місяців 2024 року. Частка жінок серед усіх новостворених ФОПів складає 61%. Більше всього жінок-підприємиць на Сумщині, Полтавщині та Хмельниччині.