Где в Украине чаще всего покупают новые автомобили: самые популярные модели в регионах
По итогам 2025 г. крупнейшими региональными рынками новых легковых авто в Украине были город Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".
Рынок новых авто
Отмечается, что за прошедший год киевляне приобрели 26,2 тыс. новых легковых авто.
В Киевской области было зарегистрировано 7,8 тыс. новых авто.
Жители Днепропетровщины купили 6,8 тыс. ед., в Одесской области – 4,5 тыс. ед., на Львовщине – 4,4 тыс. ед.
Самые популярные модели
В столице бестселлером года стал компактный кроссовер Renault Duster.
На рынке Киевской и Днепропетровской обл. наибольшим спросом пользовался электромобиль Volkswagen ID. Unyx.
В Одесской области чаще выбирали BYD Song Plus, а во Львовской области победил кроссовер Toyota RAV-4.
Подержанные легковушки
По данным "Укравтопрома", самые большие показатели по регистрации ввозимых из-за границы подержанных легковушек в прошлом году продемонстрировали:
- Львовская область – 35,1 тыс. ед;
- г.Киев – 24 тыс. ед;
- Киевская область – 19,1 тыс. ед;
- Днепропетровская область – 16,3 тыс.ед.;
- Ровенская область – 16,2 тыс. ед.
Самым популярным подержанным автомобилем из-за рубежа на этих рынках, кроме Ровенщины, был электромобиль Tesla Model Y. В Ровенской области - Volkswagen Golf.
Напомним, в прошлом году автопарк Украины пополнили 81,3 тыс. новых легковушек, что на 17% больше, чем в 2024 году. Это стало самым высоким годовым результатом для этого сегмента авторынка с 2022 года.
Лидером рынка новых легковушек стала китайская марка BYD.
Самой популярной моделью на украинском рынке новых легковых автомобилей по итогам 2025 года стал кроссовер Renault Duster.