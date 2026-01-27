Где в Украине чаще всего покупают новые автомобили: самые популярные модели в регионах

По итогам 2025 г. крупнейшими региональными рынками новых легковых авто в Украине были город Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Рынок новых авто

Отмечается, что за прошедший год киевляне приобрели 26,2 тыс. новых легковых авто.

В Киевской области было зарегистрировано 7,8 тыс. новых авто.

Жители Днепропетровщины купили 6,8 тыс. ед., в Одесской области – 4,5 тыс. ед., на Львовщине – 4,4 тыс. ед.

Самые популярные модели

В столице бестселлером года стал компактный кроссовер Renault Duster.

На рынке Киевской и Днепропетровской обл. наибольшим спросом пользовался электромобиль Volkswagen ID. Unyx.

В Одесской области чаще выбирали BYD Song Plus, а во Львовской области победил кроссовер Toyota RAV-4.

Подержанные легковушки

По данным "Укравтопрома", самые большие показатели по регистрации ввозимых из-за границы подержанных легковушек в прошлом году продемонстрировали:

Львовская область – 35,1 тыс. ед;

г.Киев – 24 тыс. ед;

Киевская область – 19,1 тыс. ед;

Днепропетровская область – 16,3 тыс.ед.;

Ровенская область – 16,2 тыс. ед.

Самым популярным подержанным автомобилем из-за рубежа на этих рынках, кроме Ровенщины, был электромобиль Tesla Model Y. В Ровенской области - Volkswagen Golf.

Напомним, в прошлом году автопарк Украины пополнили 81,3 тыс. новых легковушек, что на 17% больше, чем в 2024 году. Это стало самым высоким годовым результатом для этого сегмента авторынка с 2022 года.

Лидером рынка новых легковушек стала китайская марка BYD.

Самой популярной моделью на украинском рынке новых легковых автомобилей по итогам 2025 года стал кроссовер Renault Duster.