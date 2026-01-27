Запланована подія 2

Де в Україні найбільше купують нові автомобілі: найпопулярніші моделі в регіонах

автомобіль, авто, руль авто
Названі найбільші регіональні ринки нових легкових авто / Freepik

За підсумками 2025 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Ринок нових авто

Зазначається, що впродовж минулого року кияни придбали 26,2 тис. нових легкових авто.

На Київщині було зареєстровано 7,8 тис. нових авто.

Мешканці Дніпропетровщини купили 6,8 тис. од., в Одеській області – 4,5 тис. од., на Львівщині – 4,4 тис. од.

Найпопулярніші моделі

У столиці бестселером року став компактний кросовер Renault Duster.

На ринках Київської та Дніпропетровської обл. найбільшим попитом користувався електромобіль Volkswagen ID.Unyx.

На Одещині частіше обирали BYD Song Plus, а на Львівщині переміг кросовер Toyota RAV-4.

Вживані легковики

За даними "Укравтопрому", найбільші показники з реєстрації ввезених з-за кордону вживаних легковиків у минулому році продемонстрували:

  • Львівська область – 35,1 тис. од.;
  • м.Київ – 24 тис. од.;
  • Київська область – 19,1 тис. од.;
  • Дніпропетровська область – 16,3 тис.од.;
  • Рівненська область – 16,2 тис. од.

Найпопулярнішим вживаним автомобілем з-за кордону на цих ринках, крім Рівненщини був електромобіль Tesla Model Y. У Рівненській області - Volkswagen Golf.

Нагадаємо, у минулому році автопарк України поповнили 81,3 тис. нових легковиків, що на 17% більше ніж у 2024 році. Це стало найвищим річним результатом для цього сегменту авторинку з 2022 року.

Лідером ринку нових легковиків стала китайська марка BYD.

Найпопулярнішою моделлю на українському ринку нових легкових авто за підсумками 2025 року став кросовер Renault Duster.

Автор:
Світлана Манько