Генеральный штаб ВСУ возглавил Андрей Гнатов: что о нем известно

16 марта 2025 года президент Владимир Зеленский сменил начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Вместо Анатолия Баргилевича этот пост занял генерал-майор Андрей Гнатов.

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Об этом говорится в указах главы государства №169/2025 и №169/2025 .

"Уволить Баргилевича Анатолия Владиславовича с должности начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины", — отмечено в первом из этих двух документов.

Второй документ говорит о назначении "Игнатова Андрея Викторовича начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины".

Что известно об Андрее Гнатове

Андрей Гнатов окончил Харьковский институт танковых войск, военную карьеру сделал в морской пехоте, где дошел до командира 36-й бригады.

В 2022 году возглавлял оборону Николаева, отвечал за увольнение Херсонской области.

Весной 2023 г. Гнатова назначили руководить обороной Бахмута, а в апреле 2024 года он стал командующим войсками оперативного командования "Восток". В августе прошлого года получил звание генерал-майора.

Несколько месяцев являлся командующим Объединенными силами ВСУ.

27 февраля 2024 г. был назначен заместителем начальника Генштаба.

Какие задачи стоят перед новым начальником Генштаба

Как сообщает Генштаб ВСУ, среди задач Гнатова будут повышение эффективности управления войсками, в частности, в контексте реорганизации и внедрения корпусной структуры. Кроме того, он должен усилить оперативность принятия решений Ставки верховного главнокомандующего и интегрировать боевой опыт в планирование военных операций.

Предыдущий начальник Генштаба, генерал-лейтенант Анатолий Баргилевич, продолжит службу в должности генерального инспектора Министерства обороны Украины. Он будет отвечать за контроль реформ в армии, проверку соблюдения законодательства и эффективность принятых решений в Минобороны.

Напомним, Анатолий Баргилевич руководителем Генерального штаба Вооруженных Сил Украины был назначен 10 февраля 2024 года. Он заменил на этом посту Сергея Шаптала.