Генеральний штаб ЗСУ очолив Андрій Гнатов: що про нього відомо

16 березня 2025 року президент Володимир Зеленський змінив начальника Генерального штабу Збройних Сил України. Замість Анатолія Баргилевича цю посаду обійняв генерал-майор Андрій Гнатов.

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Про це йдеться в указах глави держави за №169/2025 та №169/2025.

"Звільнити Баргилевича Анатолія Владиславовича з посади начальника Генерального штабу Збройних Сил України", - зазначено у першому з цих двох документів.

Натомість другий документ каже про призначення "Гнатова Андрія Вікторовича начальником Генерального штабу Збройних Сил України".

Що відомо про Андрія Гнатова

Андрій Гнатов закінчив Харківський інститут танкових військ, військову кар'єру зробив у морській піхоті, де дійшов до командира 36-ї бригади.

У 2022 році очолював оборону Миколаєва, відповідав за звільнення Херсонської області.

Весною 2023 року Гнатова призначили керувати обороною Бахмута, а у квітні 2024 року він став командувачем військ оперативного командування "Схід". У серпні минулого року отримав звання генерал-майора.

Кілька місяців був командувачем Об'єднаних сил ЗСУ.

27 лютого 2024 року був призначений заступником начальника Генштабу.

Які завдання стоять перед новим начальником Генштабу

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, серед завдань Гнатова будуть підвищення ефективності управління військами, зокрема в контексті реорганізації та впровадження корпусної структури. Крім того, він має посилити оперативність в ухваленні рішень Ставки верховного головнокомандувача й інтегрувати бойовий досвід у планування військових операцій.

Зазначається, що попередній начальник Генштабу, генерал-лейтенант Анатолій Баргилевич, продовжить службу на посаді генерального інспектора Міністерства оборони України. Він відповідатиме за контроль реформ в армії, перевірку дотримання законодавства та ефективність ухвалених рішень у Міноборони.

Нагадаємо, Анатолія Баргилевича керівником Генерального штабу Збройних Сил України було призначено 10 лютого 2024 року. Він замінив на цій посаді Сергія Шапталу.