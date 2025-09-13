Генштаб допускает возможность ограничения мобильной связи во время тревог

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины рассматривает возможность временного отключения мобильной сети или существенного замедления мобильного Интернета во время воздушных тревог.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на источник в Генштабе.

По словам собеседника, несмотря на то, что уже существуют меры, позволяющие противодействовать использованию украинской мобильной сети для навигации российских дронов, ситуация может меняться в зависимости от обстоятельств.

"Смысл в таких мероприятиях есть. Насколько это нужно, зависит от конкретной ситуации и условий. Поэтому возможно целесообразно в некоторых случаях применять уменьшение скорости мобильного интернета для ограничения работы именно БПЛА в режиме FPV", — пояснил источник.

В Генштабе отмечают, что эффективность такого ограничения зависит от типа дрона. Беспилотники без камер не нуждаются в высокой скорости интернета, ведь передают только минимальные данные.

В то же время аппараты с камерами нуждаются в скоростном канале для трансляции изображения в реальном времени, поэтому именно против них такие меры могут быть действенными.

