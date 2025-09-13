Генштаб допускає можливість обмеження мобільного зв’язку під час тривог

Генеральний штаб Збройних сил України розглядає можливість тимчасового вимкнення мобільної мережі або суттєвого уповільнення мобільного інтернету під час повітряних тривог.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на джерело у Генштабі.

За словами співрозмовника, попри те, що нині вже існують заходи, які дозволяють протидіяти використанню української мобільної мережі для навігації російських дронів, ситуація може змінюватися залежно від обставин.

"Сенс в таких заходах є. Наскільки це потрібно, залежить від конкретної ситуації та умов. Тому, можливо, доцільно в деяких випадках застосовувати зменшення швидкості мобільного інтернету для обмеження роботи саме БПЛА в режимі FPV", — пояснило джерело.

У Генштабі зазначають, що ефективність такого обмеження залежить від типу дрона. Безпілотники без камер не потребують високої швидкості інтернету, адже передають лише мінімальні дані.

Натомість апарати з камерами потребують швидкісного каналу для трансляції зображення у реальному часі, тому саме проти них такі заходи можуть бути дієвими.

Додамо, Україна стане першою європейською країною, яка запропонує мобільні послуги Starlink. Оператор "Київстар" планує запуск повідомлень до кінця 2025 року, а інтернету й голосового зв’язку — до середини 2026-го.