Германия инвестирует более 10 млн евро в военные учебные центры в Украине

Германия направит более 10 млн евро на развитие инфраструктуры военных учебных центров непосредственно на территории Украины. Финансирование осуществляется в рамках инициативы Европейского Союза, направленной на обеспечение долгосрочной боеспособности украинской армии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление федерального министра обороны Германии Бориса Писториуса.

По словам главы оборонного ведомства, эти средства пойдут на создание полноценного учебного заведения. Главная цель проекта — позволить Вооруженным силам Украины поддерживать высокий уровень подготовки специалистов сами по себе, в том числе и после завершения активной фазы боевых действий.

Подготовка кадров и расширение помощи

Германия остается одним из лидеров в обучении украинских защитников за рубежом, однако создание центров внутри страны является стратегическим шагом к автономности ВСУ.

Ключевые факты о военной поддержке ФРГ:

Масштабы подготовки: на сегодняшний день уже почти 27 тысяч украинских военнослужащих прошли обучение на немецких полигонах.

Инфраструктурный фокус: новые инвестиции будут направлены на строительство и оснащение объектов, позволяющих проводить сложные учения внутри Украины.

Инициатива ЕС: проект реализуется как часть более широкой европейской программы по поддержке безопасности.

Борис Писториус подчеркнул, что этот шаг является частью обязательств Германии по укреплению украинской обороны на годы вперед.

Напомним, Германия совместно с Украиной будет производить дальнобойные дроны и присоединится к Brave1. Оборонное сотрудничество предполагает не только совместную разработку беспилотных систем разной дальности, но и активное участие немецких инвесторов в работе украинского оборонного кластера Brave1 для внедрения инновационных решений на поле боя.