Німеччина інвестує понад 10 млн євро у військові навчальні центри в Україні
Німеччина спрямує понад 10 млн євро на розбудову інфраструктури військових навчальних центрів безпосередньо на території України. Фінансування здійснюється в межах ініціативи Європейського Союзу, що має на меті забезпечити довгострокову боєздатність української армії.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву федерального міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса.
За словами очільника оборонного відомства, ці кошти підуть на створення повноцінного навчального закладу. Головна мета проєкту — дозволити Збройним силам України підтримувати високий рівень підготовки фахівців власними силами, зокрема і після завершення активної фази бойових дій.
Підготовка кадрів та розширення допомоги
Німеччина залишається одним із лідерів у навчанні українських захисників за кордоном, проте створення центрів всередині країни є стратегічним кроком до автономності ЗСУ.
Ключові факти про військову підтримку ФРН:
- Масштаби підготовки: на сьогодні вже майже 27 тисяч українських військовослужбовців пройшли навчання на німецьких полігонах.
- Інфраструктурний фокус: нові інвестиції будуть спрямовані на будівництво та оснащення об'єктів, що дозволять проводити складні навчання всередині України.
- Ініціатива ЄС: проєкт реалізується як частина ширшої європейської програми з підтримки безпеки.
Борис Пісторіус наголосив, що цей крок є частиною зобов'язань Німеччини щодо зміцнення української оборони на роки вперед.
Нагадаємо, Німеччина спільно з Україною вироблятиме далекобійні дрони і приєднається до Brave1. Оборонне співробітництво передбачає не лише спільну розробку безпілотних систем різної дальності, а й активну участь німецьких інвесторів у роботі українського оборонного кластера Brave1 для впровадження інноваційних рішень на полі бою.