Германия сократит соцвыплаты для украинских беженцев: сколько будут платить

13 ноября правительственная коалиция Германии достигла договоренности о реформе системы социальных выплат для украинских беженцев.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает издание Bild.

Отмечается, что соответствующую договоренность достигли министр внутренних дел Александер Добриндт и министерша социальной политики Беарбель Бас. Это фактически означает завершение действия специального режима поддержки, введенного после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Согласно новым правилам, приехавшие в Германию после 1 апреля 2025 года украинцы больше не будут получать Bürgergeld — базовую помощь для безработных, которую сейчас выплачивают гражданам Украины на общих условиях с немцами.

Они будут получать 441 евро в месяц вместо 563 евро. Как ожидает коалиция, такие изменения должны стимулировать украинцев к поиску работы.

В то же время государство по-прежнему будет покрывать расходы на жилье и коммунальные услуги.

Сначала правительство рассматривало возможность отмены Bürgergeld и для украинцев, которые уже находятся в Германии, однако от этой идеи отказались из-за сопротивления земель и муниципалитетов.

Сколько платят украинским беженцам

Граждане Украины, выехавшие за границу из-за полномасштабной войны и получивших там право на легальное пребывание, как правило, получают социальную помощь от принимающей страны. Размеры и условия такой помощи в каждой стране разные и зависят, прежде всего, от финансовых возможностей государства. С 2022 года суммы выплат часто менялись, а некоторые государства отменяли их вообще.

В Германии проживает наибольшее количество украинцев, бежавших от полномасштабной войны. По данным Федерального министерства внутренних дел, по состоянию на февраль 2025 года на территории страны находилось около 1,25 млн украинских беженцев. Это 27,3% от общего количества ЕС.

Граждане Украины, прибывшие в Германии после 24 февраля 2022 года (одинокие взрослые без детей), получают помощь в размере 563 евро в месяц. Ц я сумма эквивалентна платящим безработным немцам.

Украинцы, которые находятся в поиске работы могут также дополнительно получать от 150 до 225 евро ежемесячно. Семейная пара получает по 504 евро на человека. За ребенка платят до 390 евро. Также государство помогает беженцам с жильем и образованием.

В сентябре 2025 года страны Европейского Союза издали 79 205 новых решений о предоставлении временной защиты убегающим от войны гражданам Украины. Это на 49,0% больше, чем в августе 2025 года и самое большое ежемесячное количество новых решений о предоставлении убежища украинцам за 2 года.