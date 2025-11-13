Німеччина скоротить соцвиплати для українських біженців: скільки платитумуть

13 листопада урядова коаліція Німеччини досягла домовленості про реформу системи соціальних виплат для українських біженців.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє видання Bild.

Зазначається, що відповідної домовленості досягли міністр внутрішніх справ Александер Добріндт та міністерка соціальної політики Беарбель Бас. Це фактично означає завершення дії спеціального режиму підтримки, запровадженого після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Згідно з новими правилами, українці, які приїхали до Німеччини після 1 квітня 2025 року, більше не отримуватимуть Bürgergeld — базову допомогу для безробітних, яку наразі виплачують громадянам України на загальних умовах із німцями.

Вони отримуватимуть 441 євро на місяць — замість 563 євро. Як очікує коаліція, такі зміни мають більше стимулювати українців до пошуку роботи.

Водночас держава, як і раніше, покриватиме витрати на житло та комунальні послуги.

Спочатку уряд розглядав можливість скасування Bürgergeld і для тих українців, які вже перебувають у Німеччині, однак від цієї ідеї відмовилися через спротив земель і муніципалітетів.

Скільки платять українським біженцям

Громадяни України, які виїхали за кордон через повномасштабну війну та отримали там право на легальне перебування, як правило, отримують соціальну допомогу від приймаючої країни. Розміри та умови такої допомоги у кожній країні різні та залежать передусім від фінансових можливостей держави. З 2022 року суми виплат часто змінювались, а деякі держави скасовували їх взагалі.

У Німеччині проживає найбільша кількість українців, що втікали від повномасштабної війни. За даними Федерального міністерства внутрішніх справ, станом на лютий 2025 року на території країни перебувало близько 1,25 млн українських біженців. Це 27,3% від загальної кількості в ЄС.

Громадяни України, які прибули до Німеччини після 24 лютого 2022 року (самотні дорослі без дітей), отримують допомогу в розмірі 563 євро на місяць. Ця сума еквівалентна тій, що платять безробітним німцям.

Українці, які перебувають у пошуку роботи, можуть також додатково отримувати від 150 до 225 євро щомісяця. Сімейна пара отримує по 504 євро на особу. За дитину платять до 390 євро. Також держава допомагає біженцям із житлом та освітою.

У вересні 2025 року країни Європейського Союзу видали 79 205 нових рішень про надання тимчасового захисту громадянам України, які тікають від війни. Це на 49,0% більше, ніж у серпні 2025 року та найбільша щомісячна кількість нових рішень про надання прихистку українцям за 2 роки.