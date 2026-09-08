Германия срочно передаст Украине ракеты PAC-2 для Patriot

Германия срочно передаст Украине ракеты-перехватчики PAC-2 для систем ПВО Patriot из запасов Бундесвера. Министр обороны ФРГ Борис Писториус призвал других партнеров также проверить свои запасы и предоставить Украине необходимые ракеты.

Как пишет Dilo, об этом информирует "Интерфакс-Украина".

Ракеты для Patriot из запасов Бундесвера.

По словам Писториуса , подготовка Украины к зимнему периоду является одним из главных приоритетов и требует "решительных и немедленных действий". Именно поэтому Германия приняла решение передать Киеву ракеты, необходимые для усиления противовоздушной обороны.

Писториус также призвал других участников Контактной группы проверить свои запасы ракет для систем ПВО и рассмотреть возможность аналогичных поставок Украине.

"Я осознаю, что нелегко найти баланс между собственными потребностями в сфере безопасности и срочно необходимой поддержкой Украины. Но, пожалуйста, если вы сомневаетесь, принимайте решения в пользу Украины", - подчеркнул министр.

Писториус отметил, что союзникам необходимо совместно принять меры по повышению устойчивости Украины накануне зимы.

Напомним, Великобритания предоставит Украине военную помощь на $135,5 млн для усиления противовоздушной обороны в преддверии зимы. Пакет предусматривает ракеты-перехватчики для Patriot, артиллерийские снаряды и беспилотники