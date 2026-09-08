Німеччина терміново передасть Україні ракети PAC-2 для Patriot

Німеччина терміново передасть Україні ракети-перехоплювачі PAC-2 для систем ППО Patriot із запасів Бундесверу. Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус закликав інших партнерів також перевірити власні запаси та надати Україні необхідні ракети.

Як пише Dilo, про це інформує "Інтерфакс-Україна".

Ракети для Patriot із запасів Бундесверу

За словами Пісторіуса, підготовка України до зимового періоду є одним із головних пріоритетів і потребує "рішучих та негайних дій". Саме тому Німеччина ухвалила рішення передати Києву ракети, які необхідні для посилення протиповітряної оборони.

Пісторіус також закликав інших учасників Контактної групи перевірити власні запаси ракет для систем ППО та розглянути можливість аналогічних поставок Україні.

"Я усвідомлюю, що нелегко знайти баланс між власними потребами у сфері безпеки та терміново необхідною підтримкою України. Але, будь ласка, якщо ви вагаєтеся, приймайте рішення на користь України", - наголосив міністр.

Пісторіус зазначив, що союзникам необхідно спільно вжити заходів для підвищення стійкості України напередодні зими.

Нагадаємо, Велика Британія надасть Україні військову допомогу на $135,5 млн для посилення протиповітряної оборони напередодні зими. Пакет передбачає ракети-перехоплювачі для Patriot, артилерійські снаряди та безпілотники