Германия выделяет дополнительные 100 млн евро Фонда поддержки энергетики Украины

Германия
Германия выделяет дополнительные 100 млн евро Украине / Shutterstock

Федеральное министерство экономики и энергетики Германии (BMWE) через Банк развития KfW предоставляет дополнительные 100 миллионов евро на ремонт энергетической инфраструктуры Украины. Эти средства будут направлены в Фонд поддержки энергетики Украины.

Это финансирование дополняет 60 миллионов евро, объявленных в этом году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте германского ведомства.

"Россия систематически и намеренно атакует энергетическую инфраструктуру Украины, превращая зиму в еще одно оружие. Энергоснабжение в Украине уже давно стало линией фронта. Оно будет определять, насколько сильно эта зима ударит по людям. Наши дополнительные 100 миллионов евро к Фонду энергетической поддержки Украины - это четко защита людей – вот в чем вся суть», - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель министра энергетики Украины Роман Андарак, поддержка от Германии критически важна для устойчивости украинской энергосистемы в условиях постоянных вражеских атак.

"Дополнительные 100 миллионов евро – это очень существенный вклад. Благодаря этим средствам энергетические компании смогут оперативно закупить необходимое оборудование для восстановления поврежденных объектов", – подчеркнул он.

К началу 2025 года правительство Германии уже внесло более 390 миллионов евро в Фонд поддержки энергетики. К концу текущего года взносы ФРГ возрастут до 550 миллионов евро. Таким образом, Германия остается крупнейшим донором фонда, с февраля 2022 года собравшего более 1,3 миллиарда евро.

Напомним, в ноябре правительство Германии обязалось предоставить НЭК "Укрэнерго" дополнительное финансирование в размере 32 миллионов евро через Кредитное учреждение для восстановления KfW. Средства будут направлены на поддержку восстановительных работ и укрепление энергосистемы Украины.

Автор:
Татьяна Ковальчук