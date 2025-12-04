Німеччина виділяє додаткові 100 млн євро Фонду підтримки енергетики України

Федеральне міністерство економіки та енергетики Німеччини (BMWE) через Банк розвитку KfW надає додаткові 100 мільйонів євро на ремонт енергетичної інфраструктури України. Ці кошти будуть спрямовані до Фонду підтримки енергетики України. Це фінансування доповнює 60 мільйонів євро, вже оголошених цього року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на інформацію, опубліковану на сайті німецького відомства.

"Росія систематично та навмисно атакує енергетичну інфраструктуру України, перетворюючи зиму на ще одну зброю. Енергопостачання в Україні вже давно стало лінією фронту. Воно визначатиме, наскільки сильно ця зима вдарить по людях. Наші додаткові 100 мільйонів євро до Фонду енергетичної підтримки України – це чітка відповідь: ми не залишимо український народ. Захист енергопостачання означає захист людей – ось у чому вся суть", — йдеться у повідомленні.

Як зазначив заступник міністра енергетики України Роман Андарак, підтримка від Німеччини є критично важливою для стійкості української енергосистеми в умовах постійних ворожих атак.

"Додаткові 100 мільйонів євро – це дуже суттєвий внесок. Завдяки цим коштам енергетичні компанії зможуть оперативно закупити необхідне обладнання для відновлення пошкоджених об’єктів", – наголосив він.

До початку 2025 року уряд Німеччини вже вніс понад 390 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики. До кінця поточного року внески ФРН зростуть до 550 мільйонів євро. Таким чином, Німеччина залишається найбільшим донором фонду, який з лютого 2022 року зібрав понад 1,3 мільярда євро.

Нагадаємо,у листопаді уряд Німеччини зобов’язався надати НЕК “Укренерго” додаткове фінансування у розмірі 32 мільйонів євро через Кредитну установу для відбудови KfW. Кошти спрямують на підтримку відновлювальних робіт і зміцнення енергосистеми України.