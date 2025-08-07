Гетманцев: 72% государственных предприятий — убыточны или вообще не работают

Председатель комитета Верховной Рады по финансам Даниил Гетманцев обнародовал данные о финансовом состоянии предприятий, в которых доля государственной собственности превышает 50%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Гетманцева.

Согласно опубликованной информации, ситуация в секторе крайне критична: уровень убыточности почти вдвое превышает средний по стране, а 72,1% государственных предприятий либо не работают, либо фактически являются "предприятиями-фантомами".

По его словам, основой этого анализа стал недавно утвержденный отчет Счетной палаты о результатах проверки годового отчета Фонда государственного имущества Украины за 2024 год.

Гетманцев отметил, что среди отрицательных тенденций, выделенных в отчете, следующие:

Почти 70% госпредприятий начали 2025 год без финансовых планов, что делает невозможным адекватное прогнозирование поступлений и оценку эффективности;

Только 7% предприятий с государственной долей свыше 50% уплатили дивиденды, общая сумма поступлений составила 182 млн. грн.;

Задолженность по зарплате на предприятиях ФГИУ за 2024 год выросла на 14%, достигнув 685,5 млн. грн.;

Средняя стоимость аренды госимущества снизилась на треть, а долг арендаторов перед бюджетом составляет 409,3 млн. грн., из которых 15% — безнадежная задолженность;

Суммарный ущерб предприятий в сфере управления ФГИУ за год - 6,45 млрд грн.

Единственный позитив в отчете – перевыполнение плана поступлений от приватизации: бюджет получил почти 10 млрд грн, что составляет 247% от плана.

"У нас точно нет "лишнего" ресурса, чтобы государство дальше тянуло на себе все эти убыточные или вообще "фантомные" предприятия. Управление должно быть эффективным (…). Если нет возможности это обеспечить – нужно искать нового собственника (…). Если же ситуация с неликвидностью катастрофическая – выяснять, кто был причастен к доведению предприятия до такого состояния."

Ранее Гетманцев писал, что, несмотря на сложную ситуацию, в первом квартале предприятия промышленного сектора в общей сложности получили более 91 миллиарда гривен прибыли. Однако эта цифра не учитывает более 32 миллиардов гривен убытков, приходящихся на убыточные предприятия, которые составляют более половины общего отрицательного финансового результата во всех секторах экономики.