Гетманцев: 72% державних підприємств — збиткові або взагалі не працюють

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів Данило Гетманцев оприлюднив дані щодо фінансового стану підприємств, у яких частка державної власності перевищує 50%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Гетманцева.

Згідно з опублікованою інформацією, ситуація в секторі є вкрай критичною: рівень збитковості майже вдвічі перевищує середній по країні, а 72,1% державних підприємств або не працюють, або фактично є "підприємствами-фантомами".

За його словами, основою для цього аналізу став нещодавно затверджений звіт Рахункової палати про результати перевірки річного звіту Фонду державного майна України за 2024 рік.

Гетманцев зазначив, що серед негативних тенденцій, виділених у звіті, є наступні:

Майже 70% держпідприємств розпочали 2025 рік без фінансових планів, що унеможливлює адекватне прогнозування надходжень і оцінку ефективності;

Лише 7% підприємств із державною часткою понад 50% сплатили дивіденди, загальна сума надходжень склала 182 млн грн;

Заборгованість із зарплати на підприємствах ФДМУ за 2024 рік зросла на 14%, досягнувши 685,5 млн грн;

Середня вартість оренди держмайна знизилась на третину, а борг орендарів перед бюджетом становить 409,3 млн грн, з яких 15% — безнадійна заборгованість;

Сумарні збитки підприємств у сфері управління ФДМУ за рік — 6,45 млрд грн.

Єдиний позитив у звіті — перевиконання плану надходжень від приватизації: бюджет отримав майже 10 млрд грн, що становить 247% від плану.

"У нас точно немає "зайвого" ресурсу, щоб держава далі тягнула на собі всі ці збиткові або взагалі "фантомні" підприємства. Управління повинне бути ефективним (...). Якщо немає можливості це забезпечити – потрібно шукати нового власника (…). Якщо ж ситуація з неліквідністю катастрофічна – з’ясовувати, хто був причетним до доведення підприємства до такого стану", - зазначив він.

Раніше Гетманцев писав, що попри складну ситуацію, у першому кварталі підприємства промислового сектору загалом отримали понад 91 мільярд гривень прибутку. Проте ця цифра не враховує понад 32 мільярди гривень збитків, які припадають на збиткові підприємства, і які становлять більш як половину загального негативного фінансового результату в усіх секторах економіки.