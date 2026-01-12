Гетманцев обозначил сроки доработки законопроекта о легализации криптовалюты

В Верховной Раде работают над подготовкой законопроекта о регулировании рынка виртуальных активов ко второму чтению.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

"Легализация рынка криптоактивов – сложный процесс. Сейчас рабочая группа готовит соответствующий законопроект ко второму чтению", - подчеркнул нардеп.

По его словам, документ планируют передать на второе чтение в парламент уже через 1-1,5 месяца.

Гетманцев также призвал экспертов и представителей крипторинки присоединиться к обсуждению.

«Приглашаю присоединяться к работе рабочей группы в нашем комитете во избежание ошибок в регулировании этой сложной правовой материи», — подчеркнул нардеп.

Напомним, 3 сентября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №102325-д о легализации и налогообложении криптовалюты в Украине. Сейчас он готовится ко второму чтению и принятию в целом.

При этом в принятом Верховной Радой документе до сих пор не определено, кто будет регулятором рынка криптоактивов: Национальный банк или Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Как будут облагаться налогом криптоактивы

Законопроект №102325-д "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины об урегулировании оборота виртуальных активов в Украине" определяет особенности налогообложения операций с виртуальными активами.

Так, налогообложением налогом на прибыль (для юрлиц) и НДФЛ (для физлиц) подлежит прибыль от операций с виртуальными активами:

НДФЛ по ставке 18% и военному сбору по ставке 5% облагается налогом прибыль от операций с виртуальными активами, которая определяется как разница между доходами от продаж и расходами на приобретение виртуальных активов в течение года;

полученный убыток уменьшает прибыль от сделок с виртуальными активами последующих периодов до их погашения.

Не облагаются налогом:

доходы от операций по обмену виртуальных активов на другие виртуальные активы;

годовой доход от продажи/отчуждения виртуальных активов до одной минимальной заработной платы;

стоимость виртуальных активов, полученных в результате их эмиссии (создание), или безвозмездного получения, или полученные налогоплательщиком исключительно в обмен на его персональные данные.

Документом предусмотрено, что физическое лицо должно вести отдельный учет сделок с виртуальными активами и самостоятельно декларировать доходы и уплачивать налоги.

Что в законопроекте

В законопроекте предлагается упрощенная классификация виртуальных активов – их делят на три основные категории. Такой подход позволит снизить административную нагрузку как для государства, так и для пользователей.

Предусмотрена и упрощенная процедура лицензирование – например, для компаний, уже имеющих соответствующие лицензии в странах с надежным финансовым регулированием, в частности в Германии.

Добавим, что из-за отсутствия регулирования рынка криптовалют Украина понесла значительные экономические потери, а именно: 48,8 миллиарда долларов доходов населения и компаний, а также 4 миллиарда долларов налоговых поступлений.

Ранее Delo.ua разбиралось по сути. законопроекта, а также спрашивал экспертов о перспективах рынка криптоактивов в Украине.